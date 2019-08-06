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Olası savaş öncesi İmran Han'dan açıklama: Tüm dünya acı çekecek

Hindistan ile savaşın eşiğine gelen Pakistan'da Başbakan İmran Han, Cammu Keşmir anlaşmazlığı kötüleşirse tüm dünyanın acı çekeceğini söyledi.

06 Ağustos 2019 Salı 16:43
Olası savaş öncesi İmran Han'dan açıklama: Tüm dünya acı çekecek

Pakistan Başbakanı İmran Han bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, Cammu Keşmir anlaşmazlığının kötüleşmesi halinde hiçbir kazanan olmayacağı ve anlaşmazlığın uluslararası toplum için ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıda bulundu. Han, "Eğer olaylar çatışmalara doğru hız kazanırsa, kimse zafer kazanmayacak ve her iki taraf da nihayetinde tüm dünyada olduğu gibi sonuçlara katlanacak" dedi.

Khan, Cammu Keşmir davasını Birleşmiş Milletler'e (BM) götürmeyi ve Hindistan'ın Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) yönetimi altındaki azınlıklara ırkçı muamele yapılması konusunda şikayette bulunacağını taahhüt etti.

İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanya'sı ile ilgili politikasına değinen Han, "Dünya, yatıştırma politikasının işe yaramayacağını anlamalı. Bu durumun uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmesi için rica ediyoruz" dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump'ı Hindistan ile barış anlaşması yapmak için davet etmişti ancak Hindistan, Pakistan ile ara bulucu olmadan anlaşma yapmayı istiyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:43
  1. İmran Han
  2. Cammu Keşmir
  3. 2. Dünya Savaşı
  4. Donald Trump
  5. Hindistan
  6. Pakistan

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