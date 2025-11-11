Olası bir CHP iktidarını merak eden varsa İzmir'e baksın! Leş kokusu, çöp dağları, akmayan sular, maaş krizi...

Ceset gibi kokan Körfez’i, sokaklarındaki çöp dağları, pisliğin neden olduğu sinek istilası, musluklarından akmayan sularla CHP zihniyetinin en açık örneklerinden birinin yaşandığı İzmir’deki CHP krizi belediye işçilerinin alacaklarının ödenmemesi daha da derinleşiyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ şirketlerinde çalışan işçiler, üç aydır ödenmeyen alacaklarını protesto etmek için Kültürpark 9 Eylül kapısından belediye önüne yürüdü. Kalabalık grup, Büyükşehir Belediyesi'nin önünde basın açıklamasının ardından oturma eyleminde bulundu.

Basın açıklamasını okuyan 2 No’lu şube başkanı Ercan Gül, "İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ çalışanlarının ağustos, eylül ve ekim aylarına ait mesai ücretleri ödenmemiştir. İZENERJİ ve İZFAŞ çalışanlarının eylül ayı, İZELMAN çalışanlarının ise ekim ayı ikramiyeleri yatırılmamıştır. Ayrıca gıda kartı ve öğrenim yardımı alacaklarımız da hâlâ beklemededir" dedi.

NE MAAŞ NE SİGORTA

Belediyede uzun yıllardır çalışan yaklaşık 300 kişinin farklı birimlerden şirketlere aktarılıp "havuz" uygulaması adı altında ücretsiz izne çıkarıldığı belirten Gül, "Bu işçiler maaşsız ve sigortasız bir şekilde açlığa mahkûm edilmiştir" diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

Ercan Gül, işçilerin aylardır diyalog yoluyla çözüm aradığını, ancak verilen sözlerin tutulmadığını ifade ederek, "Biz emekçiler sabırla beklerken borçlarımız büyüdü, geçimimiz zorlaştı, kriz bizde derinleşti. Kredi kartlarımız, faturalarımız, kredilerimiz ödenemez hale geldi. Okulların açılmasıyla masraflarımız arttı, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz."

ELLERİNİZİ İŞÇİLERİN BOĞAZINDAN ÇEKİN

Taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerine devam edeceklerini vurgulayan Gül, "Şirkete iade edilen arkadaşlarımız derhal işbaşı yaptırılsın. Fazla mesai ücretlerimiz, ikramiyelerimiz, gıda kartı alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız için acil bir ödeme takvimi oluşturulsun. Aksi halde bu cuma günü mesai bitimine kadar oturma eylemimizi sürdüreceğiz" dedi.

Genel İş 1 No’lu şube Başkanı Engin Topal da, "Sokağa inmek istemiyoruz. İzmir 7 gün grev yaşadı. Böyle bir şey olsun istemiyoruz hep bir adım geride duruyoruz. Çalışan işçilerin boğazına çökmekten hep birlikte vazgeçin" ifadelerini kullandı.