  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Almanya’dan dev savunma hamlesi: 1 milyar euroluk helikopter anlaşması imzalandı

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Futbolda şike operasyonu! Müsabaka sonucunu etkileme suç mu? “Şike Suçu Nasıl Oluşur? Avukat Özer Alişan Ekren: Menfaat ve Kast Şart!”

Avrupa savunmasında yeni dönem: İngiltere ve Almanya’dan 2.000 km menzilli füze hamlesi!

Futbolda Bahis depremi! Hakem, Futbolcu ve yönetici Kamu görevlisi sayılır mı?

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!

Nijerya'dan Trump'a tepki

İnterpol devrede! Büyük isimler yanacak! Futbolda Flaş bahis skandalı

Türk dünyası kararlılığını dünyaya ilan etti: Bakan Tekin! Türkiye ile Malta arasında eğitimde iş birliği imzalandı!
Gündem Olası bir CHP iktidarını merak eden varsa İzmir'e baksın! Leş kokusu, çöp dağları, akmayan sular, maaş krizi...
Gündem

Olası bir CHP iktidarını merak eden varsa İzmir'e baksın! Leş kokusu, çöp dağları, akmayan sular, maaş krizi...

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Olası bir CHP iktidarını merak eden varsa İzmir'e baksın! Leş kokusu, çöp dağları, akmayan sular, maaş krizi...

Olası bir CHP iktidarının en açık simülasyonunun yaşandığı İzmir’de burunları yakan leş kokusu, çöp dağları ve akmayan suların yanı sıra işçilerinin alacakları da ödenmiyor. İzmir’deki CHP krizi, olası bir CHP iktidarında hiçbir dış etken olmasa bile ülkenin içine düşeceği krizin de ayak seslerini yansıtıyor.

Ceset gibi kokan Körfez’i, sokaklarındaki çöp dağları, pisliğin neden olduğu sinek istilası, musluklarından akmayan sularla CHP zihniyetinin en açık örneklerinden birinin yaşandığı İzmir’deki CHP krizi belediye işçilerinin alacaklarının ödenmemesi daha da derinleşiyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ şirketlerinde çalışan işçiler, üç aydır ödenmeyen alacaklarını protesto etmek için Kültürpark 9 Eylül kapısından belediye önüne yürüdü. Kalabalık grup, Büyükşehir Belediyesi'nin önünde basın açıklamasının ardından oturma eyleminde bulundu.
Basın açıklamasını okuyan 2 No’lu şube başkanı Ercan Gül, "İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ çalışanlarının ağustos, eylül ve ekim aylarına ait mesai ücretleri ödenmemiştir. İZENERJİ ve İZFAŞ çalışanlarının eylül ayı, İZELMAN çalışanlarının ise ekim ayı ikramiyeleri yatırılmamıştır. Ayrıca gıda kartı ve öğrenim yardımı alacaklarımız da hâlâ beklemededir" dedi.

NE MAAŞ NE SİGORTA

Belediyede uzun yıllardır çalışan yaklaşık 300 kişinin farklı birimlerden şirketlere aktarılıp "havuz" uygulaması adı altında ücretsiz izne çıkarıldığı belirten Gül, "Bu işçiler maaşsız ve sigortasız bir şekilde açlığa mahkûm edilmiştir" diyerek uygulamaya tepki gösterdi.
Ercan Gül, işçilerin aylardır diyalog yoluyla çözüm aradığını, ancak verilen sözlerin tutulmadığını ifade ederek, "Biz emekçiler sabırla beklerken borçlarımız büyüdü, geçimimiz zorlaştı, kriz bizde derinleşti. Kredi kartlarımız, faturalarımız, kredilerimiz ödenemez hale geldi. Okulların açılmasıyla masraflarımız arttı, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz."

ELLERİNİZİ İŞÇİLERİN BOĞAZINDAN ÇEKİN

Taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerine devam edeceklerini vurgulayan Gül, "Şirkete iade edilen arkadaşlarımız derhal işbaşı yaptırılsın. Fazla mesai ücretlerimiz, ikramiyelerimiz, gıda kartı alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız için acil bir ödeme takvimi oluşturulsun. Aksi halde bu cuma günü mesai bitimine kadar oturma eylemimizi sürdüreceğiz" dedi.
Genel İş 1 No’lu şube Başkanı Engin Topal da, "Sokağa inmek istemiyoruz. İzmir 7 gün grev yaşadı. Böyle bir şey olsun istemiyoruz hep bir adım geride duruyoruz. Çalışan işçilerin boğazına çökmekten hep birlikte vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

Aktüel

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

Cüneyt Özdemir CHP içindeki akademik çeteye dikkat çekti! "FETÖ mü bunları kucağında bunlar mı FETÖ'nün kucağında"
Cüneyt Özdemir CHP içindeki akademik çeteye dikkat çekti! “FETÖ mü bunları kucağında bunlar mı FETÖ'nün kucağında"

Gündem

Cüneyt Özdemir CHP içindeki akademik çeteye dikkat çekti! “FETÖ mü bunları kucağında bunlar mı FETÖ'nün kucağında"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hayro

Duymadınız mı yiğitler seçim var ! Tuvaletin önünde üç terlik var ! Hangisine oy verecekseniz verin de secim bitsin ! Derdinizi ona yanarsınız !

Eeyy özgür efendi eskişehir İzmir İstanbul Ankara belediyeler senin elinde hadi yapsana şov yapma iş yap iş

Özgür özel iktidar olursa öğrencilere yurt yapacakmış. Len arkadaş siz çöp toplayamıyonuz hazır çeşmeden su veremiyonuz nerde yurt yapacaksın hadi oradan.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Aktüel

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saat programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. CHP camiasını sarsan iddialar söylüyor. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23