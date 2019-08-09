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Olarenwaju Kayode Gazişehir Gaziantep’te

Süper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, golcü oyuncu Olarenwaju Kayode’yi kadrosuna kattı.

09 Ağustos 2019 Cuma 21:12
Olarenwaju Kayode Gazişehir Gaziantep’te

Süper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, golcü oyuncu Olarenwaju Kayode’yi kadrosuna kattı.


Yeni sezon için transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Gazişehir Gaziantep, forvet mevkisine Olarenwaju Kayode’yi kiralık olarak transfer etti.


Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen golcü yıldız Olarenwaju Kayode ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Kayode’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



8 Mayıs 1993 yılında Nijerya’da dünyaya gelen Kayode, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş yaptı. Daha sonra ise Mimosas kulübüne transfer olan Kayode, burada göstermiş olduğu performansla Luzern’e transfer olsu. 2015/2016 sezonunda ise Austria Wien’e transfer olan Nijeryalı golcü burada attığı 24 golle gol kralı oldu. 2017-2018 sezonunda Avrupa’nın önde gelen takımlarından Manchester City’e transfer olup oradan da Shaktar Donetsk’e geçti.


Geçtiğimiz sezonu Shakhtar Donetsk’te tamamlayan Kayode, kariyerinde 166 resmi müsabakaya çıkıp 58 gol attı, 22 kez de asist yapma başarısı gösterdi.


Kayode’yi kadrosuna katarak bu sezonki on dördüncü transferini yapan Gazişehir Gaziantep, daha önce Junior Morais, Olkowski, Muğdat Çelik, Kana Bıyık, Güray Vural, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Ulaş Zengin, Pawlowski, Yuri Lodygin, Diarra, Chibsah ve Tetteh’i renklerine bağlamıştı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 21:12
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