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Spor Ola Solbakken kimdir nereli kaç yaşında? Ola Solbakken mevki oyuncusu?
Spor

Ola Solbakken kimdir nereli kaç yaşında? Ola Solbakken mevki oyuncusu?

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Ola Solbakken'in kaç yaşında olduğu kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Ola Solbakken nereli? Ola Solbakken kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-06-27 12:41:00 -
Ola Solbakken kimdir nereli kaç yaşında? Ola Solbakken mevki oyuncusu?

Takımlar yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Galatasaray'ın ismi son zamanlarda Ola Solbakken ile anılıyor. Peki, Ola Solbakken kim kaç yaşında?

Ola Solbakken kimdir nereli kaç yaşında? Ola Solbakken mevki oyuncusu?

Ola Solbakken 7 Eylül 1998'de dünyaya geldi. Her iki kanatta da oynayan Norveçli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek.

Profesyonel kariyerine Ranheim ile başlayan Ola Solbakken 2020'de Bodø/Glimt'e imza attı. Bodø/Glimt formasıyla 73 maça çıkan futbolcu 17 gol atıp 18 asist yaptı.

 

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