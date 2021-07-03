Okyanusun ortasında korkunç olay! ''Cehennemin gözü''

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'in (Petroleos Mexicanos) denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattı patladı. Meksika Körfezi yakınlarındaki Campeche eyaleti açıklarında sabahın erken saatlerinde denizaltı hattındaki vanada patlama ve petrol sızıntısı nedeniyle yangın çıktı.

Alevler güçlükle kontrol altına alındı

Denizin orta yerinde birden bire yükselen alevler panik yaratırken devlete ait petrol şirketi Pemex tarafından yapılan açıklamada yangının söndürüldüğü ve olayın kontrol altında olduğu açıklandı. Patlama sonrasında çıkan yangın nedeniyle şimdiye kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

'Cehennemin gözü' diye adlandırılıyor

"Yangının gözü'' ya da ''Cehennemin gözü'' şeklinde adlandırılan korkunç olayda daire şeklinde oluşan ve adeta deniz dibinde gerçekleşen bir volkan patlamasını andırdığı söylenen sızıntı kaynaklı duruma ait fotoğraf ve videolar sosyal medyada defalarca paylaşılarak viral haline geldi.