Öküz öldü ortaklık bozuldu! Sırrı Sakık Kemal Kılıçdaroğlu hedef aldı

İlk turda terör sevici HDP ile ilişkisi sebebi ile halkın tokadını yiyen Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala yayınında durumu düzeltmeye çalışarak, Sırrı Sakık'la ilgili kendisine sorulan bir soruya, "Sırrı Sakık bizi destekleyecekmiş. Sırrı Sakık bize hangi desteği verecek, nasıl bir destek verecek bize? Biz devletin derinliklerinde nelerin döndüğünü, kimlerin kimlere hizmet ettiğini, kimlerin hangi gerekçelerle konuştuğunu gayet iyi biliriz." diye cevap vermişti.

Sırrı Sakık KılıçdaroğlU'na bugün Twitter hesabından cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilere şirin görünme isteğini Sakık da fark etti.

Sakık mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur seçimleri öncesinde şahsıma yönelik ağır ithamlarda bulundunuz. Ben sürecin hassasiyetinden ve halkın umudundan dolayı seçim sonucunu beklemeyi tercih ettim. İktidarı “onun diliyle” yeneceğim, milliyetçilere şirin gözükeceğim derken bize kalan sizin gerçeklikle alakası olmayan iftira diliniz oldu. Açık çağrımıza, onlarca yıllık parlamento mesaimize rağmen sözlerinizi düzeltme nezaketinizde bile bulunmadınız.

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