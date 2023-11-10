Okuyunca kahkaha atacaksınız! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 11 Kasım 2020 tarihli yazısında, mütefekkir Osman Yüksel Serdengeçti’nin bir fıkrasını köşesine taşımıştı.

Söz konusu fıkrada Serdengeçti, Mustafa Kemal’i ziyaret eden dalkavukların yüzsüzlüğünü vurgularken, dönemin lakaytlığını özetliyordu.

Karahasanoğlu’nun o yazısının ilgili bölümü:

Osman Yüksel ve Mustafa Kemal’in ölüm yıldönümünde..

Osman Yüksel’in anlattığı rivayet edilen, Mustafa Kemal’li bir fıkra ile bitireyim..

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İktidara yanaşmak için her türlü dalkavukluğu yapan, menfaati için her haltı yiyen, o dönemin rantiyesini temsil edecek konumdaki birkaç kişi, Mustafa Kemal’in hastalığının ağırlaştığı dönemde, kendisini ziyarete giderler..

“Paşamız yorgun.. Belki sizi tanımayabilir.. Yormayın” hatırlatması ile içeri girerler..

Paşa bunları görünce, “Siz mi geldiniz menfaatçi dalkavuklar” der..

Bizimkilerde bir sevinç, bir sevinç:

“Paşa bizi tanıdı, paşa bizi tanıdı!”

Paşa da.. Bu millet de..

Kimin menfaatperest, kimin vatanperver olduğunu çok iyi biliyor..

Kimin ülke için çalıştığını, kimin ABD uşaklığı yaptığını biliyor.

Görelim Mevlam neyler.. Neylerse güzel eyler..