Okuyunca çok güleceksiniz! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası

Gazetemiz Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü "Paşa bizi tanıdı, paşa bizi tanıdı!" başlıklı yazısında dikkat çeken bir fıkraya yer verdi.

Milletin kimin ne olduğunu iyi bildiğini ifade eden Ali İhsan Karahasanoğlu, fıkrayı paylaşarak, "Paşa da.. Bu millet de.. Kimin menfaatperest, kimin vatanperver olduğunu çok iyi biliyor. Kimin ülke için çalıştığını, kimin ABD uşaklığı yaptığını biliyor." diye yazdı.

İşte Karahasanoğlu'nun köşesinde yer verdiği o fıkra:

Osman Yüksel ve Mustafa Kemal’in ölüm yıldönümünde..

Osman Yüksel’in anlattığı rivayet edilen, Mustafa Kemal’li bir fıkra ile bitireyim..

İktidara yanaşmak için her türlü dalkavukluğu yapan, menfaati için her haltı yiyen, o dönemin rantiyesini temsil edecek konumdaki birkaç kişi, Mustafa Kemal’in hastalığının ağırlaştığı dönemde, kendisini ziyarete giderler..

“Paşamız yorgun.. Belki sizi tanımayabilir.. Yormayın” hatırlatması ile içeri girerler..

Paşa bunları görünce, “Siz mi geldiniz menfaatçi dalkavuklar” der..

Bizimkilerde bir sevinç, bir sevinç:

“Paşa bizi tanıdı, paşa bizi tanıdı!”

Paşa da.. Bu millet de..

Kimin menfaatperest, kimin vatanperver olduğunu çok iyi biliyor..

Kimin ülke için çalıştığını, kimin ABD uşaklığı yaptığını biliyor.