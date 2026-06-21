Jurgen Klopp'tan Türkiye yorumu! Nokta tespit yaptı

Klopp, “Gerçekten çok üzgünüm. Yıllar içinde elbette pek çok Türk arkadaş edinme fırsatım oldu ve şu an ne kadar büyük bir acı çektiklerini çok iyi biliyorum” dedi. Alman teknik adam, Türkiye’nin elenmesini oyuncuların yeterince istememesine bağlamanın doğru olmadığını vurguladı. Klopp, maçları izleyen herkesin milli futbolcuların sahada ellerinden geleni yapmak istediğini görebileceğini belirterek, “Bazıları ‘Yeterince istemediler’ diyebilir ama bence maçları izleyen herkes bu iddiayı anında yalanlayabilir” ifadelerini kullandı. Klopp’a göre A Milli Takım’ın en büyük sorunu, turnuva boyunca üzerindeki büyük baskıydı. Ünlü teknik direktör, bir şeyi çok fazla istemenin bazen oyunun temel planını unutturabileceğini söyledi. Klopp, “Üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü. Bir şeyi çok fazla istediğinizde, bazen onun arkasındaki asıl planı tamamen unutursunuz” değerlendirmesinde bulundu.