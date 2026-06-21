Jurgen Klopp'tan Türkiye yorumu! Nokta tespit yaptı
Dünyaca ünlü teknik direktör Jurgen Klopp, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndan elenmesini yorumladı.
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Dünyaca ünlü teknik direktör Jurgen Klopp, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndan elenmesini yorumladı.
Dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp, A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na erken veda etmesini değerlendirdi. Klopp, millilerin büyük bir beklentiyle turnuvaya başladığını ancak üzerlerindeki baskının sahadaki planı bozduğunu söyledi.
A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na iki maç sonunda veda etmesi, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Turnuvaya büyük umutlarla başlayan millilerin erken elenmesini değerlendiren isimlerden biri de dünyaca ünlü Alman teknik direktör Jürgen Klopp oldu.
Magenta TV’ye konuşan Klopp, Türkiye’nin yaşadığı hayal kırıklığını yakından anladığını belirterek, Türk taraftarların turnuvaya büyük bir coşku ve beklentiyle başladığını söyledi.
Jürgen Klopp, A Milli Takım’ın elenmesi nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti. Yıllar içinde çok sayıda Türk arkadaşı olduğunu belirten Klopp, Türkiye’de yaşanan hayal kırıklığını iyi bildiğini söyledi.
Klopp, “Gerçekten çok üzgünüm. Yıllar içinde elbette pek çok Türk arkadaş edinme fırsatım oldu ve şu an ne kadar büyük bir acı çektiklerini çok iyi biliyorum” dedi. Alman teknik adam, Türkiye’nin elenmesini oyuncuların yeterince istememesine bağlamanın doğru olmadığını vurguladı. Klopp, maçları izleyen herkesin milli futbolcuların sahada ellerinden geleni yapmak istediğini görebileceğini belirterek, “Bazıları ‘Yeterince istemediler’ diyebilir ama bence maçları izleyen herkes bu iddiayı anında yalanlayabilir” ifadelerini kullandı. Klopp’a göre A Milli Takım’ın en büyük sorunu, turnuva boyunca üzerindeki büyük baskıydı. Ünlü teknik direktör, bir şeyi çok fazla istemenin bazen oyunun temel planını unutturabileceğini söyledi. Klopp, “Üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü. Bir şeyi çok fazla istediğinizde, bazen onun arkasındaki asıl planı tamamen unutursunuz” değerlendirmesinde bulundu.
Jürgen Klopp, hücumda ne yapılırsa yapılsın savunma güvenliğinin asla ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Ona göre sahada gerçek özgürlük, ancak savunma dengesi korunduğunda sağlanabilir. Klopp, Türkiye’nin bu dengeyi kuramadığını ifade ederek, millilerin erken gelen golle birlikte maç planına odaklanmakta zorlandığını söyledi.
Alman teknik adam, A Milli Takım’ın daha maçın başında yediği golün baskıyı daha da artırdığını dile getirdi. Bu durumun oyuncuların doğal oyunlarını ortaya koymasını engellediğini söyledi. Klopp, “Sonuç olarak üzerlerindeki baskı o kadar büyüdü ki, artık sahada kendileri gibi davranamadılar” sözleriyle Türkiye’nin turnuvaya veda sürecini özetledi.
A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na erken veda etmesi, turnuva öncesi oluşan büyük beklenti nedeniyle daha ağır bir hayal kırıklığına dönüştü. Klopp’un açıklamaları, Türkiye’nin elenme nedenlerine dair teknik ve psikolojik bir değerlendirme olarak öne çıktı. Ünlü teknik adama göre millilerde istek eksikliği değil, büyük baskı altında oyun planını koruyamama problemi belirleyici oldu.
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