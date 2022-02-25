Okuyun kemalist Semih Amiral’i katıla katıla gülün! Bomba Montrö Sözleşmesi itirafları

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Rusya Ukrayna’da sivil ve askeri bölgeleri vurdukça, Türkiye’deki kemalistler Montrö Boğazlar Anlaşması’nı hatırlatarak savaştan siyasi rant devşirmeye çalışıyor.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, kemalistlerin savaşı siyasi propagandaya çevirmesi hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Karahasanoğlu özellikle emekli tümamiral Semih Çetin’in açıklamalarına değindi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Rusya, Ukrayna’yı bombalamaya başlamış.

Operasyon, sadece birkaç bomba atmakla sınırlı değil.

Bir iddiaya göre Ukrayna topraklarını Rusya’ya ilhakı, bir iddiaya göre sadece yönetimi devirmeyi amaçlıyor.

Bizim bu savaşta yer almamıza gerek yok.

Bir menfaatimiz de yok..

Ama şartlar neleri getirir, onu süreç içinde göreceğiz.

Fakat bu vesile ile..

Bizdeki kemalistler, hemen kafayı çıkarıp, “Montrö” tabusunu önümüze koymaları yok mu..

Tam komedi filmi..

Sorunun çok basit olduğu iddiasında değilim..

“Montrö’yü iptal edersiniz, her yer güllük gülistanlık olur” mavalı ile kimseyi kandırmaya niyetim yok.

Ama.

Montrö’den dolayı, Türkiye’nin çok büyük bir maddi kazancı, elinin tersi ile ittiğini, açık açık söyleyebilirim..

Onun dışında, “Boğazlardan savaş gemileri nasıl geçer, hangi şartlarda geçer, sonra nasıl döner” noktalarında çözüm noktasının hayli zor olduğunu kabul etmek durumundayız..

Çözüm zor ama.

Birileri Montrö’yü tabulaştırarak, bogazlardan geçişte Türkiye’nin sağlayacağı gelirden vazgeçerken..

Bir de..

Montrö’nün Türkiye’ye kaybettirdiği gelir dışındaki kurallarının da dört dörtlük olduğunu iddia etmesi yok mu?

İnsanı delirtecek nitelikte.

Bir yıl önce, 104 amiral, Montrö sözleşmesine sadık kalmalıyız bahanesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki bir amiralin namaz kılma görüntülerine tahammülsüzlüklerini dillendirmişlerdi.

Üniforması ile namaza giden amiral TSK’dan emekli oldu..

Amirallerin geceyarısı yayınladıkları bildiri için ise, iddianame hazırlandı, şimdi yargılama sürüyor..

Yargı süreci bir yana..

Kemalist emekli subaylar, Rusya-Ukrayna dalaşması üzerinden, şimdi tekrar bize sopa sallıyorlar: “Gördünüz mü, biz ne kadar haklı imişiz! Montrö’den vazgeçilemez”

Hani altyapısı olan bir cümle kursalar..

“Üzerinde tartışalım” diyeceğim..

Ama söyledikleri, hepsi militanca, sloganik sözler..

Mesela, Semih Çetin..

Tümamirallikten emekli olmuş..

Sözlerini okuduğunuzda, “Gülelim mi, ağlayalım mı, bilemedik” diyeceksiniz..

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