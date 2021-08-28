Okuyanların başını döndürecek haber! Yeşim Salkım'ın paylaşımında çelişkiler yumağı

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Yeşim Salkım, üç doz koronavirüs aşısı yaptırmasına rağmen koronavirüse yakalanan yoğun bakımdaki babası için "Dua" istedi. Salkım'ın paylaşımına ilişkin haberlerde ortaya büyük bir çelişkiler yumağı çıktı: "Aşı karşıtlığı", "3 doz aşıya rağmen, koronavirüse yakalanma", "Dindara saygısızlık", "dua isteme"

Üç doz aşı yaptırdı, yoğun bakımda!

Koronavirüs aşılarının uygulandığı günden beri, "aşı karşıtı" açıklamalara imza atan Yeşim Salkım'ın babası, 3 doz BioNTech aşısı yaptırmasına rağmen, koronavirüse yakalandı. Salkım'ın babasının tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Dua istedi

Dindar insanlarla İslami değerleri hedef alan açıklamalarda da bulunan Yeşim Salkım, babasının durumunun ağır olduğunu belirterek, onun için "Dua" istedi. Babasına dua istedikten sonra durumunun daha iyi olduğunu duyuran Yeşim Salkım, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Prof. Hatipoğlu'nu hedef almıştı

Yeşim Salkım, geçtiğimiz Ramazan ayında, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun, Peygamber Efendimiz'in (SAV) Hadis-i şeriflerini kaynak gösterek, "Kıyamet alametleri arasında, enstrümanların çeşitlenmesi de var." sözlerini hedef almıştı.

'İleri geri birtakım konuşmalar'

Salkım, "Dün Nihat Hatipoğlu’nun programında, müzik aletleri, bizim mesleğimizle alakalı şarkıcılıkla alakalı ileri geri birtakım konuşmalar geçmiş. İlahi okumak da bir müziktir, müzik türüdür. O da mı günah o zaman? Yani onda da sesinizle çıkartıyorsunuz." demişti.

TSK'nın Fırat Kalkanı Operasyonu'nu eleştirmişti

Türk ordusunun Fırat Kalkanı Operasyonu'nu da hedef alan Salkım, "Savaşa hayır" paylaşımı yapmış, kendisine tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısına da "Hadi lan oradan, klavye delikanlısı" diyerek hakaret etmişti. Salkım'ın hakaret ettiği kişinin, Suriye'de görevli bir astsubay olduğu ortaya çıkınca, Salkım, şöyle geri adım atmıştı:

"Ben size demedim. Anneme küfür eden kişiye yazdım. Ben sizin asker olduğunuzu bilmiyorum ayrıca bilmek zorunda değilim. Ben asker torunuyum, dedem de askerdi benim. Üstelik hiçbir asker kardeşimize laf etmem, ettirmem, siz sayfamdaki küfürleri bir okuyun önce."