Okuyan şehir Niğde'de 9. Kitap Fuarı'na hazırlanıyor

Niğde Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl artan bir ilgiyle karşılanan Niğde Kitap Fuarı, bu yıl 8-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak. Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanındaki alanda kurulan fuar; milyonlarca kitap, yüzlerce yayınevi ve yüzlerce yazarı Niğdelilerle bir araya getirecek.



BAŞKAN ÖZDEMİR: "KÜLTÜR VE SANATIN KALBİ NİĞDE'DE ATACAK"

Fuarın şehrin kültürel hayatına yaptığı katkıya dikkat çeken Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Niğde Belediyesi olarak, şehrimizi sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, kültürel etkinliklerle de kalkındırmaya devam ediyoruz. Bu yıl 9’uncusunu gerçekleştireceğimiz Kitap Fuarımızda, birbirinden kıymetli yazarları, düşünürleri ve sanatçıları hemşehrilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. 8-17 Mayıs tarihleri arasında tüm kitapseverleri, gençlerimizi ve çocuklarımızı büyük kültür şölenine davet ediyorum."

EDEBİYAT VE MEDYA DÜNYASININ YILDIZLARI NİĞDE'DE

On gün sürecek fuar boyunca söyleşiler, imza günleri ve özel etkinlikler düzenlenecek. Türker Akıncı'dan Zafer Şahin'e, Sinan Akyüz'den Oytun Erbaş'a ve Saniye Bencik Kangal'a kadar pek çok tanınmış isim sevenleriyle buluşacak.



GÜNCEL FUAR TAKVİMİ VE İMZA GÜNLERİ

9. Niğde Kitap Fuarı’nda gerçekleşecek yazar buluşmaları ve etkinlik takvimi şu şekilde:

* 8 Mayıs:

o Hatice Nur Ege: Söyleşi: 15.00, İmza: 16.00

o Zafer Şahin: Söyleşi: 16.00

o Türker Akıncı: Söyleşi: 17.00, İmza: 18.00

* 11 Mayıs:

o Bilal Sami Gökdemir: Söyleşi: 14.00, İmza: 15.00

o Oytun Erbaş: Söyleşi: 15.00, İmza: 16.00

* 12 Mayıs:

o Sinan Akyüz: Söyleşi: 15.00, İmza: 16.00

* 13 Mayıs:

o Saniye Bencik Kangal: Söyleşi: 14.00, İmza: 15.00

o Melih Tuğtağ: Söyleşi: 15.00, İmza: 16.00

o Serhat Yabancı: Söyleşi: 16.00, İmza: 17.00

* 14 Mayıs:

o Erhan Keklik: Söyleşi: 15.00, İmza: 16.00

* 15 Mayıs:

o Ahmet Turgut: İmza: 14.00

* 16 Mayıs:

o Ahmet Turgut: Söyleşi: 15.00, İmza: 16.00

* 17 Mayıs:

o Mehmet Ercan: Söyleşi: 15.00, İmza: 16.00

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanındaki fuar alanı, 17 Mayıs akşamına kadar her gün 09:00-21:00 saatlerinde tüm vatandaşların ziyaretine açık olacaktır.