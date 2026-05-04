Gündem
Ankara'dan Brüksel'e tarihi rest! Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj

Ankara'dan Brüksel'e tarihi rest! Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerine dair yaptığı son açıklamalarda Batı merkezli dışlayıcı siyasete adeta savaş açtı.

Brüksel’in Türkiye’yi dışlamak için sürekli bahaneler ürettiğini vurgulayan Erdoğan, meselenin Ankara’nın duruşu değil, AB’nin gelecekteki vizyonu olduğunu ifade etti. Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği’nin küresel bir aktör olma şansının kalmadığını dile getiren Erdoğan, Brüksel'in "ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, diğer zamanlarda ötelenecek bir ülke" muamelesine asla müsaade edilmeyeceğini haykırdı.

 

"Avrupa'nın Türkiye'ye İhtiyacı Daha Fazla"

Dünyanın artık Batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış halden çıktığını ve çok kutupluluğa evrildiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin bu yeni düzenin kutup başlarından biri olduğunu hatırlattı. Brüksel yönetimine karşı elini güçlendiren Erdoğan, şu çarpıcı tespitlerde bulundu:

Bugün itibarıyla Avrupa’nın Türkiye’ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihtiyacından çok daha fazladır ve bu durum her geçen gün artacaktır.

Türkiye artık eski Türkiye değildir; bölgesel iş birliklerinin merkezi ve küresel sistemin kurucu aktörlerinden biridir.

AB yönetimi, Türkiye'nin büyüyen gücünü bir fırsat olarak görmek yerine dışlayıcı söylemlere devam ederse kendi geleceğini karartacaktır.

 

Brüksel Yol Ayrımında

Erdoğan, Avrupa’nın içinde bulunduğu darboğazdan çıkışının ancak Türkiye’nin küresel ağırlığını kabul etmesiyle mümkün olacağını belirtti. 2002 yılından bu yana atılan demokratik adımlara ve uyum paketlerine rağmen sergilenen oyalama taktiğinin artık sonuna gelindiği mesajını veren Erdoğan, Türkiye'nin her zaman hatırı sayılır bir varlığı olacağını ve dışlayıcı politikalara boyun eğmeyeceğini net bir dille ifade etti.

Adem

Ne gerek var avrupaya...istenilmeyen yere niye girmeye ugrasiyoruzki???çik natodan,yap ittifak Rusya,Çin,Pakistanla yeter.
