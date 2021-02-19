Okumanız gereken en iyi roman kitapları | Karantina günlerinde okuyabileceğiniz kitap tavsiyesi
Roman, kitap türleri arasında en çok okunan bir türdür. Roman okurken hem zevk alır, hem de faydalı bilgiler elde edebilirsiniz. Peki hangi romanları okumalıyız? En iyi romanlar hangileridir? Karantina günlerinde hangi kitapları okumalıyız? İşte okumanız gereken en iyi roman kitapları…
Roman kitapları, kitap okuyanların en çok sevdiği türler arasındadır. Ayrıca kitap okuma alışkanlığı kazanmak isteyenlere tavsiye edilen bir türdür. Peki hangi romanları okumalıyız? En iyi roman kitapları hangileridir?
En iyi roman kitapları
- Hayvan Çiftliği, George Orwell
- Kumarbaz, Fyodor Dostoyevski
- Ene - Sus Ey Nefsim, Fatih Duman
- Şair, Rafet Elçi
- Şah-ı Gülistan, Harun Çetin
- Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar
- Nene Hatun, M. Talat Uzunyaylalı
- İntibah, Namık Kemal
- Araba Sevdası, Recâizâde Mahmut Ekrem
- Gulyabani, Hüseyin Rahmi Gürpınar