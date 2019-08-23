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"Okumak Güzeldir" projesine destek büyüyor

Adıyaman Gençlik Merkezi gönüllüleri, Geçlik ve Spor Bakanlığı ve Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından devam eden "Okumak Güzeldir" projesine destek vererek, cemevi kütüphanesinde yer alan kitapları okudu.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:38
"Okumak Güzeldir" projesine destek büyüyor

Adıyaman Gençlik Merkezi gönüllüleri, Geçlik ve Spor Bakanlığı ve Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından devam eden "Okumak Güzeldir" projesine destek vererek, cemevi kütüphanesinde yer alan kitapları okudu.


Adıyaman’da okullarda start verilen "Okumak Güzeldir" projesi okullar tatil olsa dahi cem evinin kütüphanesinde devam ediyor.


Projeye destek veren Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin, kurum gönüllüleriyle birbirinden güzel eserleri okuyarak, farkındalık etkinliğine imza attı.


Hayata geçirdikleriprojenin her geçen daha çok ilgi gördüğünü söyleyen Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Geçlik ve Spor Bakanlığı gençlik projeleri kapsamında "Okumak Güzeldir" projesi ile kitap okumayı insanlara sevdirdiklerini ifade ederek, "Projemizin başladığı günden bu yana sürekli kitap okumayı insanlara aşılamaya çalışıyoruz. Adıyaman genelinde düzenlediğimiz etkinliklerde yazarlarımızla öğrencilerimizi bir araya getirmiştik. Yazarlarımız öğrencilerimize önemli bilgiler vererek, kitap okumanın öneminden bahsettikler. Yaz mevsiminde olmamız nedeniyle okulla tatil olunca öğrencilerimiz cem evimizde yer alan kitaplarımızdan faydalanmaktalar. Adıyaman’ın en kapsamlı kütüphanesine sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Böylesine dev bir kütüphanemizin olması ilimiz için bir kazançtır. Çalışmalarımıza destek veren Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ve gençlik merkezi gönüllüleri de kitaplarımızdan faydalandılar. Projemize destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş’e çok teşekkür ediyorum. Ağustos ayı sonunda projemiz son bulsa bile bakanlık logoları altında projemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.


Ayhan Tekin ise Başkan Rıza Tanrıverdi’ye kitapseverlere kazandırılan kütüphaneden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:38
  1. kitap
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