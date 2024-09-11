Okulun ilk günü yaşandı! 17 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi Melik Necati Mağaralı hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Anayoldan gelen otomobil ile tali yoldan gelen motosiklet çarpıştı. Kazada okuldan çıkarak motosikletle evlerine giden; sürücüsü Melik Necati Mağaralı ile yolcu koltuğunda olan Yasin Payaslıoğlu yaralandı. Otomobil ile motosikletin karıştığı feci kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mağaralı'nın cenazesi Dörtyol Mezarlığı defnedildi.