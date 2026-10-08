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Yerel Okulun bahçesindeki ceviz ağacından düşen öğretmen hayatını kaybetti
Yerel

Okulun bahçesindeki ceviz ağacından düşen öğretmen hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Okulun bahçesindeki ceviz ağacından düşen öğretmen hayatını kaybetti

Kayseri'de görev yaptığı okulun bahçesindeki ceviz ağacından düşerek ağır yaralanan 56 yaşındaki öğretmen, hayatını kaybetti. Öğretmeni son yolculuğuna meslektaşları, sevenleri ve ailesi uğurladı.

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı öğretmeni Cavit Fikret Aksoy (56); birkaç hafta önce okul bahçesindeki ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aksoy'un cenaze namazı öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Aksoy'un cenazesi, Erkiler Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Cavit Fikret Aksoy'un ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

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