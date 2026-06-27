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Seyahat Okulların kapanmasıyla İstanbul Havalimanı’na yaz geldi
Seyahat

Okulların kapanmasıyla İstanbul Havalimanı’na yaz geldi

Yeniakit Publisher
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İstanbul'da, 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle yaz tatilini memleketlerinde veya yurt dışında geçirmek isteyen aileler, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi tamamlandı. Yaz tatilinin başlamasıyla çocuklarıyla memleketlerine veya yurt dışına gitmek isteyen aileler havalimanında yoğunluk oluşturdu. Yolcular check-in kontuarları, güvenlik noktaları ve pasaport kontrollerinde zaman zaman kuyruk olduğu görüldü.

Önümüzdeki dönem itibariyle liseye geçtiğini ifade eden öğrenci Berra Can, "Gerçekten çok güzel bir dönemdi. Arkadaşlarımla çok eğlendim. Hocalarımı da seviyorum. Evet, artık liseli olacağım. Ortaokulu özleyeceğim. Arkadaşlarımla öyle bağ kurmuştum ki ayrılmak çok zor oldu" dedi.

Berra Can'ın annesi Nesrin Can ise, "Sevinçliyim, yaz geldi. Kızım liseye başlayacak inşallah. Gurur duyuyorum çocuklarımla, bir tane daha kızım var. O da ortaokula başlayacak" şeklinde konuştu.

Öğrenci Ömer Lütfü Öztürk ise, "Trabzon'a gideceğim. Karne de iyi geldi, çok mutluyum. Şimdi de tatile gideceğim. Siz de derslerinize çalışın ve benim gibi iyi notlar getirin, aileniz mutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Cihan Yıldırım adlı veli de, "Veliler ve öğrenciler olarak çok zorlu bir yıl bitirdik. Hem oğlum çok mutlu hem de ben. Şimdi tatil zamanı. Herkese başarılar diliyorum" diye belirtti.

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