2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesi için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak?

Okulların kapanmasına kaç gün var? 2022 okullar ne zaman kapanacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Bu yıl eğitime önceki bir buçuk yıl gibi uzaktan devam edilmedi. Öğrenciler kesintisiz olarak okullarına gitti. Nisan ayında yapılan ara tatilin ardından ise bu kez yaz tatili beklenmeye başladı. Okullar 17 Haziran Cuma günü dağıtılacak olan karnelerle tatile girecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ise 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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e-Okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden aileler çocuklarının aldığı notlardan devamsızlıklarına kadar pek çok hususta bilgi edinebiliyor. Sisteme girebilmek için bir şifreye ihtiyaç yok. Veli çocuğunun okul numarası ve TC kimlik numarasıyla sisteme giriş yapabiliyor. Ayrıca e-Devlet ve e-Okul sistemleri entegre edildi. Bu sebeple e-1devlet üzerinden de sisteme geçiş yapabilirsiniz.

Yaz okulları ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde BİLSEM'lerde yaz okulu açılacağını açıkladı. Konu hakkında detaylar merak ediliyor ancak bakanlıktan başvuru tarihleri, kayıt şartları gibi konularda bir açıklama gelmedi.