Yüz yüze eğitimin geç başlaması ile öğrenciler yaz tatilinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Okulların kapanması ertelendi mi? Okullar ne zaman kapanacak? soruları son dakika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ile yanıt buldu.

Okullar ne zaman kapanacak?

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları:

"Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok."