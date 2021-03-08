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Eğitim Okulların kapanması ertelendi mi? Okullar ne zaman kapanacak?
Eğitim

Okulların kapanması ertelendi mi? Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında konuşuyor. Bakan Selçuk, öğrencilerin merak ettiği Okullar ne zaman kapanacak? Okulların kapanması ertelendi mi? sorularına yanıt verdi. Peki, bu dönem okulların kapanması ertelendi mi? Okullar ne zaman kapanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 21:41:00 -
Okulların kapanması ertelendi mi? Okullar ne zaman kapanacak?

Yüz yüze eğitimin geç başlaması ile öğrenciler yaz tatilinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Okulların kapanması ertelendi mi? Okullar ne zaman kapanacak? soruları son dakika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ile yanıt buldu.

Okullar ne zaman kapanacak?

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları:

"Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok."

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