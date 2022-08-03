Milyonlar okulların ne zaman ayın kaçında açılacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ayın kaçında açılacak?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ayın kaçında açılacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar içinse uyum haftası 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yapılacak. Gelecek yıl okullar 16 Haziran 2023'te tatil olacak.

Okul kayıt işlemleri 1 Temmuz’da başladı. Kayıt işlemleri 31 Ağustos’ta sona erecek. Kayıtlarla ilgili olarak sık sık “Devlet okulları kayıt ücreti alıyor mu?” sorusunun cevabı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur. Hiç kimse bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyasında, bu ülkenin içerisinde hiç kimseden kayıt için devlet okullarından bağış alınamaz” dedi.