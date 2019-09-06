0553 313 94 23

Okulların açılmasına 3 gün kala uzman diyetisyenden öneriler! Çocuğunuzu okula kahvaltısız göndermeyin

2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Beslenmede beyni besleyen vitamin ve besin öğelerine yer verilmesi konusunda velileri uyaran Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay, “Gerek kahvaltı gerekse beslenme çantası titizlikle hazırlanmalı. Güne kahvaltı ile başlanmalı! Özellikle bu konuda velilerin çok titiz olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim.” uyarısında bulundu.

06 Eylül 2019 Cuma 11:30
Okulların açılmasına 3 gün kala uzman diyetisyenden öneriler! Çocuğunuzu okula kahvaltısız göndermeyin

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların beslenme alışkanlıklarında bazı değişimler yaşandığını ve özellikle öğrencilerin okul yaşamında beslenme sorunları yaşamamaları için Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay, yeniakit.com.tr aracılığıyla velilere uyarılarda bulundu.

“Kahvaltı ve beslenme çantası titizlikle hazırlanmalı”

Çocukların beden ve zihin gelişiminde beslenme çok önemli bir yere sahip olduğunu ve okul çağı döneminde velilerin bu konuya dikkat etmesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay, “Gerek kahvaltı gerekse beslenme çantası titizlikle hazırlanmalı. Güne kahvaltı ile başlanmalı! Özellikle bu konuda velilerin çok titiz olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim.” uyarısında bulundu.

“Mümkün olduğunca beyaz ekmekten uzak durulmalıdır”

Kahvaltının en önemli bir öğün olduğuna dikkat çeken Havva Arın Erbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kahvaltı günün en önemli öğünü. Çocuklar iyi bir kahvaltı ile güne başladığında hem zihinsel performansları daha iyi oluyor hem de gün içinde daha zinde kalıyorlar. Peki kahvaltıda ne olmalı? Hazır kahvaltılık gevrekler veya meyve suyu poğaça tarzındaki kahvaltılar sağlıklı değil. Bu tür beslenme kilo artışına neden olurken bir yandan da çocuklar yoğun katkı maddelerine maruz kalıyor. Proteinden zengin güzel bir örüntü daha sağlıklı olacaktır. Bunun için de kahvaltıda yumurta, az tuzlu peynirler, fındık-badem-ceviz gibi yağlı tohumlar, mevsimine uygun çiğ sebzeler yer almalı. İçecek tercihinde meyve suyu gibi şekerli ve katkılı gruplar yerine süt veya çocuklara uygun bitki çayları tercih edilmeli. Ekmekler tam tahıllı veya ekşi mayalı olarak kullanılmalı. Mümkün olduğunca beyaz ekmekten uzak durulmalıdır.”

“Daha sağlıklı tercihlerde bulunmak gerekiyor”

Okulların açılmasıyla beraber hem öğrencilerin ve hem de velilerin yepyeni bir döneme başladığını ve süreçte beslenme çantasının hazırlanmasının da önemli olduğuna vurgu yapan Havva Arın Erbay, şunları söyledi:

“Çoğu kez beslenme çantalarında hazır paketli gıdalarla karşılaşıyoruz! Hazır kekler, meyve suları, bisküviler çocuklar için en tehlikeli gıdalar arasında. Bunlar yerine evde yapılmış az şekerli tam buğday unlu kek, tam buğday unlu poğaça, meyve, fındık-badem-ceviz grubu, süt gibi daha sağlıklı tercihlerde bulunmak gerekiyor.”

“Tatlı yerine meyvelerden yararlanmakta fayda var”


“Aktif zihin performansı için kan seviyesindeki şeker dalgalanmaları çok önemli.” diyen Havva Arın Erbay, “Gün içinde bunu dengede tutabilmek adına basit karbonhidratların beslenmedeki yerini kısıtlamak gerekiyor. Basit karbonhidratlar; beyaz un, şeker, öğütülmüş gıdalar ve bunları içinde bulunduran ürünlerdir. Bu nedenle annelere tavsiyemiz şeker yerine kuru meyve-bal-pekmez beyaz un yerine de tam buğday, çavdar, yulaf unlarının tercih edilmesidir. Çocuklara her gün tatlı vermek yerine bazı günler meyvelerden yararlanmakta fayda var.” şeklinde konuştu.

“Omega-3 kaynakları zihin performansında önemli rol oynar”

Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Omega-3 kaynakları da zihin performansında önemli rol oynar. Yeşil yapraklı sebzeler, balık ve ceviz gibi gıdalar omega-3’ün güzel kaynakları arasındadır.

Aynı zamanda çinko alımı da önemli. Kırmızı et, süt, peynir, yumurta ve deniz ürünlerinden çinko açısından yararlanmak mümkün. Çocukların beslenmesinde en büyük rol ailenin. Bu nedenle anne ve babaların ciddi titizlik göstermesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:30
  1. Havva Arın Erbay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    1. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    2. Gül: "Yargı reformunda birinci..
    3. Albayrak ekonomistleri dinleyecek
    4. Yılmaz Vural'dan VAR patlaması: Yahu..
    5. Belediye ekipleri yangın sonrası yara..
    6. Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım,..
    7. Kocaelispor maçları ek otobüs hatları..
    8. Meyve ve sebzede enflasyon sepeti istemi
    9. Başkent zabıtasından Taşdelen’e ziyaret
    10. Birbirimizle değil, birlikte yabancı..
    11. Fıstık ihracatçısının yüksek fiyat..
    12. Çorum'da bahçede çay içerken..
    13. Bursa’da Yunus Polisinin şehit olduğu..
    14. Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü
    15. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    16. FETÖ’den gözaltına alınan 5 kişi..
    17. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    18. Kavşak çalışmasında ağaç titizliği
    19. GÜNCELLEME - Boşanma aşamasındaki..
    20. 11 bin 400 liralık teşvik fırsatı
    21. Doğal yaşamak için çiftlik kurdu
    22. Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
    23. Adana’da 17 bin 500 aileye evde bakım..
    24. Şii milis gücü iddiaları kabul etmedi!
    25. Polis noktasından kaçan araç kaza..
    26. MÜSİAD’dan enflasyon değerlendirmesi
    27. Rusya'nın parasal tabanı azaldı
    28. İYİ Parti dökülüyor... Bir istifa daha..
    29. Büyükşehir daha konforlu ulaşım için..
    30. 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı 29-31..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!