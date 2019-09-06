Okulların açılmasına 3 gün kala uzman diyetisyenden öneriler! Çocuğunuzu okula kahvaltısız göndermeyin

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların beslenme alışkanlıklarında bazı değişimler yaşandığını ve özellikle öğrencilerin okul yaşamında beslenme sorunları yaşamamaları için Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay, yeniakit.com.tr aracılığıyla velilere uyarılarda bulundu.

“Kahvaltı ve beslenme çantası titizlikle hazırlanmalı”

Çocukların beden ve zihin gelişiminde beslenme çok önemli bir yere sahip olduğunu ve okul çağı döneminde velilerin bu konuya dikkat etmesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay, “Gerek kahvaltı gerekse beslenme çantası titizlikle hazırlanmalı. Güne kahvaltı ile başlanmalı! Özellikle bu konuda velilerin çok titiz olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim.” uyarısında bulundu.

“Mümkün olduğunca beyaz ekmekten uzak durulmalıdır”

Kahvaltının en önemli bir öğün olduğuna dikkat çeken Havva Arın Erbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kahvaltı günün en önemli öğünü. Çocuklar iyi bir kahvaltı ile güne başladığında hem zihinsel performansları daha iyi oluyor hem de gün içinde daha zinde kalıyorlar. Peki kahvaltıda ne olmalı? Hazır kahvaltılık gevrekler veya meyve suyu poğaça tarzındaki kahvaltılar sağlıklı değil. Bu tür beslenme kilo artışına neden olurken bir yandan da çocuklar yoğun katkı maddelerine maruz kalıyor. Proteinden zengin güzel bir örüntü daha sağlıklı olacaktır. Bunun için de kahvaltıda yumurta, az tuzlu peynirler, fındık-badem-ceviz gibi yağlı tohumlar, mevsimine uygun çiğ sebzeler yer almalı. İçecek tercihinde meyve suyu gibi şekerli ve katkılı gruplar yerine süt veya çocuklara uygun bitki çayları tercih edilmeli. Ekmekler tam tahıllı veya ekşi mayalı olarak kullanılmalı. Mümkün olduğunca beyaz ekmekten uzak durulmalıdır.”

“Daha sağlıklı tercihlerde bulunmak gerekiyor”

Okulların açılmasıyla beraber hem öğrencilerin ve hem de velilerin yepyeni bir döneme başladığını ve süreçte beslenme çantasının hazırlanmasının da önemli olduğuna vurgu yapan Havva Arın Erbay, şunları söyledi:

“Çoğu kez beslenme çantalarında hazır paketli gıdalarla karşılaşıyoruz! Hazır kekler, meyve suları, bisküviler çocuklar için en tehlikeli gıdalar arasında. Bunlar yerine evde yapılmış az şekerli tam buğday unlu kek, tam buğday unlu poğaça, meyve, fındık-badem-ceviz grubu, süt gibi daha sağlıklı tercihlerde bulunmak gerekiyor.”

“Tatlı yerine meyvelerden yararlanmakta fayda var”



“Aktif zihin performansı için kan seviyesindeki şeker dalgalanmaları çok önemli.” diyen Havva Arın Erbay, “Gün içinde bunu dengede tutabilmek adına basit karbonhidratların beslenmedeki yerini kısıtlamak gerekiyor. Basit karbonhidratlar; beyaz un, şeker, öğütülmüş gıdalar ve bunları içinde bulunduran ürünlerdir. Bu nedenle annelere tavsiyemiz şeker yerine kuru meyve-bal-pekmez beyaz un yerine de tam buğday, çavdar, yulaf unlarının tercih edilmesidir. Çocuklara her gün tatlı vermek yerine bazı günler meyvelerden yararlanmakta fayda var.” şeklinde konuştu.

“Omega-3 kaynakları zihin performansında önemli rol oynar”

Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Omega-3 kaynakları da zihin performansında önemli rol oynar. Yeşil yapraklı sebzeler, balık ve ceviz gibi gıdalar omega-3’ün güzel kaynakları arasındadır.

Aynı zamanda çinko alımı da önemli. Kırmızı et, süt, peynir, yumurta ve deniz ürünlerinden çinko açısından yararlanmak mümkün. Çocukların beslenmesinde en büyük rol ailenin. Bu nedenle anne ve babaların ciddi titizlik göstermesi