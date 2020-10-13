Okulların açılması teknoloji alışverişini hızlandırdı

İSTANBUL (AA) - Okulların 21 Eylül’den itibaren uzaktan eğitime başlaması ve salgın önlemlerinin devamı nedeniyle evlerde ders çalışanların sayıca artması teknoloji ürünlerine olan ilgiyi canlı tutmaya devam ediyor.

Ayda 62,7 milyon kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com’un verilerine göre, eylül ayında bilgisayarlara ilgi, geçen yılla karşılaştırıldığında iki kattan fazla arttı. Buna karşılık televizyona ilgi azaldı.

Bilgisayarlar kategorisinde ilgi, geçen yılın aynı ayına göre dizüstü bilgisayarlarda yüzde 134 artarken, masaüstü bilgisayarlarda yüzde 90 ve tabletlerde yüzde 135 seviyesinde artış şeklinde gerçekleşti.

Dizüstü bilgisayar kategorisindeki ilgi, bu yılın ağustos ayına göre de iki kat arttı. Tamamlayıcı ürünlerden yazıcılara olan ilgi de yükselerek geçen yıl aynı aya göre yüzde 98, ağustos ayına göre ise yüzde 112 arttı.

"İkinci El ve Sıfır Alışveriş" kategorisindeki cep telefonlarına ilgi geçen yıla göre yüzde 19 seviyesinde arttı. Eğlence amaçlı kullanılan teknolojik ürünlerden “oyun konsolu” kategorisine ilgi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarken, TV kategorisinde yüzde 5 düşüş yaşandı.