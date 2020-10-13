  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Okulların açılması teknoloji alışverişini hızlandırdı
Ekonomi

Okulların açılması teknoloji alışverişini hızlandırdı

sahibinden.com’un verilerine göre, bilgisayarlar kategorisinde ilgi, geçen yılın aynı ayına göre dizüstü bilgisayarlarda yüzde 134 artarken, masaüstü bilgisayarlarda yüzde 90 ve tabletlerde yüzde 135 arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:02:29 -
Okulların açılması teknoloji alışverişini hızlandırdı

İSTANBUL (AA) - Okulların 21 Eylül’den itibaren uzaktan eğitime başlaması ve salgın önlemlerinin devamı nedeniyle evlerde ders çalışanların sayıca artması teknoloji ürünlerine olan ilgiyi canlı tutmaya devam ediyor.

Ayda 62,7 milyon kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com’un verilerine göre, eylül ayında bilgisayarlara ilgi, geçen yılla karşılaştırıldığında iki kattan fazla arttı. Buna karşılık televizyona ilgi azaldı.

Bilgisayarlar kategorisinde ilgi, geçen yılın aynı ayına göre dizüstü bilgisayarlarda yüzde 134 artarken, masaüstü bilgisayarlarda yüzde 90 ve tabletlerde yüzde 135 seviyesinde artış şeklinde gerçekleşti.

Dizüstü bilgisayar kategorisindeki ilgi, bu yılın ağustos ayına göre de iki kat arttı. Tamamlayıcı ürünlerden yazıcılara olan ilgi de yükselerek geçen yıl aynı aya göre yüzde 98, ağustos ayına göre ise yüzde 112 arttı.

"İkinci El ve Sıfır Alışveriş" kategorisindeki cep telefonlarına ilgi geçen yıla göre yüzde 19 seviyesinde arttı. Eğlence amaçlı kullanılan teknolojik ürünlerden “oyun konsolu” kategorisine ilgi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarken, TV kategorisinde yüzde 5 düşüş yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan’ın gizli silahı ilk kez yayınlandı
Dünya

Hindistan’ın gizli silahı ilk kez yayınlandı

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait, Ghatak silahlı insansız hava aracının (SİHA) ölçekli modelinin görüntüleri ilk kez yayınlandı.
Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!
Dünya

Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!

Ermenistan'ın yanında yer alarak Türkiye'ye silah satışını askıya alan Kanada yönetimi, Türk düşmanı Ermenileri iyice şımarttı. Kanada'da ya..
Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu
Gündem

Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uzun süredir uzaktan eğitim gören ilkokul, köy okulları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri, lise hazırlık sını..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay