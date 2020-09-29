Okulların açılması ajandada

Selin vurduğu Giresun’da incelemelerde bulunan Selçuk, Dereli ilçesindeki Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Burada konuşan Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, şunları söyledi: “Biz emin olun gün gün takip ediyoruz, her gün ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz ve şunu çok açık olarak ifade edebilirim ki her şey gayet güzel gidiyor. Önümüzdeki süreç okulların bütün Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de hızla, tedbirler alınarak açılması için gereken çalışmaları yapmaktır.”