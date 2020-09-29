  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okulların açılması ajandada
Eğitim

Okulların açılması ajandada

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okulların açılmasıyla ilgili şartları izleyerek, duruma bakarak, salgının seyrini ayrıntılı olarak inceleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O anlamda önümüzdeki süreçte okulların açılması konusunda daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:31:00 -
Okulların açılması ajandada

Selin vurduğu Giresun’da incelemelerde bulunan Selçuk, Dereli ilçesindeki Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Burada konuşan Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, şunları söyledi: “Biz emin olun gün gün takip ediyoruz, her gün ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz ve şunu çok açık olarak ifade edebilirim ki her şey gayet güzel gidiyor. Önümüzdeki süreç okulların bütün Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de hızla, tedbirler alınarak açılması için gereken çalışmaları yapmaktır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül'den Ermenistan açıklaması
Siyaset

Abdullah Gül'den Ermenistan açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan sınır hattında Ermenistan'ın provokasyonları sonrası başlayan saldırılara ilişkin bir açıklama ya..
Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması!
Gündem

Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması!

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırının ardından Türkiye'den gelen tepkilerle tutuşan Ermenistan'dan yeni bir aç..
Başkan Erdoğan: Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kaldı
Siyaset

Başkan Erdoğan: Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay