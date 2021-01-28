Okulların açılışı uzayacak mı? Okulların açılması uzadı mı?

Okullar ne zaman açılacak? 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlayan milyonlarca öğrenci 22 Ocak’ta yarıyıl tatili için dijital olarak karne aldı. İkinci ara tatilinin eklenmesiyle birlikte üç hafta izin yapacak olan öğrenciler 15 Şubat’ta ders başı yapacak. Yarıyıl tatilinin bitimiyle birlikte yüz yüze eğitimin başlayıp başlmayacağı, eğitimin uzaktan mı devam edeceği merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var" demişti. Bakan Selçuk son olarak şu bilgileri paylaştı:

Okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Okulları ne zaman açılacağı hem öğrenci hem de veliler tarafından merak edilirken, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu üyelerinden açıklama geldi. Gelen haberlere göre, Bilim Kurulu üyeleri, Bakan Selçuk’un zekrettiği 15 Şubat’ı yüz yüze eğitim için erken buldu. Peki yüz yüze eğitim ne zaman başlar?

Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar birçok önemli konu değerlendirildi. Bilim Kurulu, yüz yüze eğitimin başlaması için 15 Şubat'ın erken olduğunu düşünüyor. Sürecin ilerleyişine göre yüz yüze eğitimin 15 Mart'ta başlaması görüşü ağırlık kazandı. Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler koronavirüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir karar alınabilecek.