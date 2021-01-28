Okulların açılışı ertelenecek mi?

Okulların açılması için oluşması gereken şartları değerlendiren Bilim Kurulu kritik tarih için tavsiye kararı aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle devam eden eğitim kuruluşlarının açılış tarihiyle ilgili Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir tarih tavsiye etti. Peki, okulların açılış tarihi ne zaman?

Okulların açılması ertelendi mi?

Okullarla ilgili daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 Şubat tarihini göstermişti. Veli ve öğrencilerde 15 Şubat'ta okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili bekleyiş başlamıştı.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı son dakika bilgilerine göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı.

İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi. Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı.

Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.

Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler koronavirüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir tavsiye kararı alınabilecek.

Toplantıda restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili durumda gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili henüz erken tavsiyesinde bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısı'nda vaka sayısının hala yüksek olmasından dolayı, toplumdaki normalleşme için şu an erken denildi. Mutant virüs de Bilim Kurulu'nun gündemindeydi. Bilim Kurulu üyeleri mutasyon için yakından takip kararı çıktı.

Toplantıda koronavirüs aşısının mutant virüse etkili karşı etkileri de konuşuldu ve yapılan henüz bu konuyla ilgili araştırmalar olmadığından aşının mutasyona karşı olumlu etkileri öngörülere dayandırıldı.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşların sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebileceklerini bildirdi. Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Sağlık ordumuz silahlandı, büyüklerimiz koruma altında" başlığına yer veren Koca, salgının dünyadaki birinci yılını tamamladığı günlerde salgına karşı umutla beklenen mücadele gücü olan aşının uygulanabilir hale geldiğini belirtti. Koca, 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelen, ilk parti olan 3 milyon doz aşıya gerekli kontrollerinin tamamlanmasıyla 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verilerek yaygın aşılama döneminin başladığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı kampanyasını başlatmak için bizzat Ankara Şehir Hastanesine giderek ilk doz aşısını yaptırdığını anımsatan Koca, "Kendilerine hem tüm vatandaşlarımızın aşılanması adına yaptığımız çalışmalara verdiği destek hem de bu konuda da gösterdiği önderlik için minnettarız." ifadesini kullandı.