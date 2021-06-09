Okullardaki hazırlık kursları ne zaman başlayacak? MEB hazırlık kurslar ne zaman açılacak?
Hazırlık kursları ne zaman başıyor? İyi bir liseye girmek için 8. sınıf öğrencileri 6 Haziran’da LGS sınavına girdi. Üniversite hayali kuranların gireceği YKS sınavı ise 26-27 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Gelecek yıl sınavlara hazırlanacak öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak olan hazırlık kurslarının açıklacağı tarihi merak ediyordu. MEB 2021 hazırlık kurslarının ne zaman başlayacağını açıkladı. Peki okullardaki hazırlık kursları ne zaman başlayacak? MEB hazırlık kurslar ne zaman açılacak?
Türkiye genelinde öğrenciler, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.
Hazırlık kursları ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını duyurdu.