Hazırlık kursları ne zaman başıyor? İyi bir liseye girmek için 8. sınıf öğrencileri 6 Haziran’da LGS sınavına girdi. Üniversite hayali kuranların gireceği YKS sınavı ise 26-27 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Gelecek yıl sınavlara hazırlanacak öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak olan hazırlık kurslarının açıklacağı tarihi merak ediyordu. MEB 2021 hazırlık kurslarının ne zaman başlayacağını açıkladı. Peki okullardaki hazırlık kursları ne zaman başlayacak? MEB hazırlık kurslar ne zaman açılacak?