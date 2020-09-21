Okullarda yüz yüze eğitim başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Adıyaman'da okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi heyecanı yaşandı. Kentteki Cumhuriyet İlkokulu'na ailelerinin getirdiği öğrenciler görevlilerce okullara alındı.

Velilerden Elvan Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun ilk günü dolayısıyla heyecanlı olduklarını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından uzak bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

Mirhat Çoban ise okula gitmek için heyecanlı olduğunu söyledi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İsmail Kurtul İlkokulunu ziyaret etti.

Vali Coşkun, anaokulu bahçesinde oynayan çocuklarla yakından ilgilendi. Daha sonra 10’ar kişiden oluşan sınıfları gezen Coşkun ve beraberindekiler, öğrencilere maske hediye etti.

Coşkun, burada yaptığı konuşmada, salgın edeniyle yeni eğitim öğretim yılına buruk başladıklarını belirtti.

Salgın döneminden dolayı bazı sıkıntılar yaşandığını aktaran Vali Coşkun, "Umudumuz pandemiyi kısa sürede atlatarak okulların eski neşeli günlere dönmesidir." dedi.

Daha sonra birinci sınıf öğrencilerini ziyarete eden Coşkun ve beraberindekiler, burada öğrencilere Maraş dondurması ikram etti.

- Malatya

Malatya'da da okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı. Okullara aileleriyle gelen öğrenciler, öğretmenler tarafından bahçe kapısında karşılandı.

Maske kontrolünün ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler hatırlatılan öğrenciler, sınıflarına alındı.



Mehmet Emin Bitlis İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe de Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve ilgililer katıldı.

Vali Baruş, yaptığı konuşmada, güzel bir eğitim öğretim yılı olmasını dileyerek, "Her eğitim yılı açılışı büyük bir heyecanla yaşanırdı ancak bu heyecanı bu yıl salgın nedeniyle buruk bir şekilde yaşıyoruz." dedi.

Ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için verilecek seyreltilmiş eğitim nedeniyle il genelinde gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Baruş, "Çocuklarımızın hepimizin ilgisine ihtiyacı var, çocuklarımızı cesaretlendirelim, onların bu heyecanı hissetmelerine vesile olalım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, ilimizin geleceği, ülkemizin geleceği ve ailelerimizin geleceği." ifadelerini kullandı.



Malatya'nın Darende ilçesinde ise özel bir eğitim kurumu, Osmanlı döneminde çocukların okula başladığı günün şölene çevrildiği "Amin alayı" etkinliğiyle okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimine başladı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokul 1. sınıfta eğitim görecek 83 bin 784 öğrenci dersbaşı yaptı.

Kovid-19 salgını nedeniyle aileleriyle sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak okula gelen öğrenciler, öğretmenlerince kapıda karşılandı.

Okul kapısında ailelerinden ayrılan öğrenciler öğretmenlerinin eşliğinde sınıflardaki yerlerini alarak eğitime başladı.

Kentte, 20 bin 443 okul öncesi ve 63 bin 341 birinci sınıf öğrencisinin eğitim öğretime başladığı bildirildi.

- Kilis

Kilis'te de yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.



Okullara aileleriyle gelen öğrenciler, öğretmenleri tarafından karşılanarak pandemi tedbirlerine uyularak sınıflara alındı.



Öğretmenler, Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takma konusunda gerekli bilgilendirmeyi yaptı.

- Gaziantep

Gaziantep'te de okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Okullara aileleriyle gelen öğrenciler, öğretmenler tarafından bahçe kapısında karşıladı.

Maske kontrolünün ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler hatırlatılan öğrenciler, sınıflarına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de öğrenciler sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak okullara alındı. Okul girişlerinde ateşleri ölçülen öğrencilere maske dağıtıldı.