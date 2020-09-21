Okullarda yüz yüze eğitim başladı

ANTALYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak sınıflara alındı.

Antalya'da okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda eğitim görecek öğrencileri, öğretmenler ve görevliler karşıladı. Okul girişine yerleştirilen ünitede ellerini dezenfekte eden çocuklar, daha sonra sınıflara geçti.

Bazı çocuklar ise ilk derslerini okulun bahçesinde gördü.

Minik öğrencilere ilk teneffüslerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından elma ve muz, Kepez Belediyesince de portakal suyu ile kek dağıtıldı.

- MUĞLA

Muğla'da da velileri tarafından getirilen çocukları, okulun bahçe kapısında karşılandı.

Ateşleri ölçülüp maske kontrolü yapılan öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sınıflara alındı. Bazı çocuklar da ilk derslerini okulun bahçesinde gördü.

Muğla'daki okullarda 30 dakikalık ilk dersin ardından 40 dakika teneffüs yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Atatürk İlkokulundaki öğrencileri teneffüs sırasında ziyaret etti. Müzik eşliğinde dansların yapıldığı, balonların uçurulduğu teneffüste, öğrenciler çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Töre, çocuklara "hoş geldiniz" diyerek başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu.

Muğla genelinde 322 ilkokulda, 12 bin öğrenci ile 577 öğretmenin ders başı yaptığı belirtildi.

Kentte 362 anaokulunda ise 7 bin 611 öğrenci ve 866 öğretmenin eğitim öğretime başladığı kaydedildi.

- Burdur ve Isparta

Burdur ve Isparta'da eğitim öğretimin başladığı bütün okullarda dezenfeksiyon işlemi yapıldı, öğrenciler okullara ateş ölçümü yapılarak alındı.

Sınıflar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde planlandı, teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uyarak oyun oynamasına dikkat edildi.

Okul servisi şoförlerine de Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda eğitim verildi.



Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da ilk ders zilinin ardından verilen teneffüste minik öğrencilerle oyun oynadı.

Burdur'da il genelinde 111 okulda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla 5 bin 560 okul öncesi ve 3 bin 122 ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi okullardaki yerini aldı.