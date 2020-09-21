Okullarda yüz yüze eğitim başladı

ÇORUM (AA) - Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 19 Mayıs İlkokulu'nu ziyaret ederek, ders başı yapan ana sınıfı, ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri ve velilerle bir araya geldi.

Okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceleyen Çiftçi, öğrencilere Çorum Belediyesince hazırlanan okul seti hediye etti.

Çiftçi, ziyaretin ardından gazetecilere, salgınla ilgili okullarda gerekli önlemlerin alındığını, velilerin güvenle çocuklarını okula gönderebileceğini belirterek, "Çocuklarımızın hepsi maskeyle sınıflarında. İnşallah seyreltilmiş, ders saatleri azaltılmış, çarşamba günleri ders yapmayacaklar. Tedbirler üst seviyede, endişeler alt seviyede olacak şekilde bu sezona başlamış olduk. Darısı diğer sınıflara." dedi.

Çorum Belediyesince 81 ilde 81 okula gönderdiği leblebilerden de öğrencilere gazozla birlikte dağıtıldığı ziyarete Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da katıldı.

- Sinop

Sinop'ta, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfların ders başı yapmasına ilişkin program düzenlendi.

Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer ilgilerin katıldığı programda, Karaömeroğlu bir süre öğrenci velileri ile sohbet ederek alınan tedbirlerle ilgili bilgiler verdi.

Öğrencilerle de yakından ilgilenen Vali Karaömeroğlu ilk dersi de kendisini verdi.

- Tokat

Tokat'ta da öğrenciler, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfların ders başı yaptı. Kentte okul öncesi eğitim kurumlarında 5 bin 297, ilkokul 1’inci sınıflarda 6 bin 961 öğrenci ders başı yaptı.

Öğrencileri velileri okullara getirdi. Öğrencilerin maske taktıkları görüldü.

- Çankırı

Çankırı'da, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Vali Abdullah Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'le birlikte Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere kitaplarını dağıttı, hediyeler verdi.

Vali Ayaz, burada yaptığı açıklamada, 2 bin 150 birinci sınıf, 1608 de ana sınıfı öğrencisinin okula başladığını söyledi.

Koronavirüse karşı gereken tüm tedbirlerin alındığını belirten Ayaz, "Sınıf mevcutları ona göre ayarlandı. Şu anda çocuklar için ısınma haftaları olacak. İnşallah önümüzdeki süreçte vaka sayılarındaki düşüşle beraber normal eğitime geçmeyi hedefliyoruz. Hiçbirimiz ilköğretimin başladığı gün okullarımızı böyle görmeyi istemezdik ama önce sağlık." diye konuştu.



