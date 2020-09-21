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Aktüel Okullarda yüz yüze eğitim başladı
Aktüel

Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya'da velileriyle okullarına gelen öğrenciler, pandemi tedbirlerine uyularak sınıflara alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:20:40 -
Okullarda yüz yüze eğitim başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya'da veliler çocuklarını okullara getirdi.

Eskişehir'de aileleri ile okullarına gelen öğrencileri, öğretmenler ve görevliler karşıladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edilmiş alanda maskeleri değiştirilen çocuklar, sınıflarına alındı.

- Bilecik

Bilecik'te Edebali İlkokulu ve Anaokulu bahçesine çocuklarını getiren aileler, sosyal mesafe kurallarına uyarak bekledi.

Öğrenciler sırayla bahçeye alınırken, tedbirlere uyulması konusunda öğretmenler tarafından öğrenci ve velilere bilgilendirme yapıldı.

Çocuklar, ilk gün heyecanıyla İstiklal Marşı'nı okuyarak, sosyal mesafe kuralını gözetip sınıflarına girdi.

- Çanakkale

Çanakkale'de ise öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren velileriyle okullara gelmeye başladı.

Kent merkezindeki Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'na gelen çocuklar, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sınıflarına geçti.

Ailelerinden ayrılmak istemeyen öğrenciler, öğretmenler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Hijyen kuralları gereğince eğitim kurumlarına öğretmenler, okul çalışanları ve öğrenciler hariç kimse alınmadı.

- Balıkesir

Balıkesir'deki okullarda da 2020-2021 eğitim öğretim yılı, seyreltilmiş uygulamalarla başladı.

Manyas ilçesindeki İstiklal İlkokulu'nda velileriyle okullarına gelen çocukların ateşi ölçüldü.

Maskeleri yenilenerek el dezenfektanı uygulanan öğrenciler, öğretmenleri tarafından mesafe gözetilerek sıraya geçirildikten sonra sınıflarına alındı.

- Kütahya

Kütahya'da alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için açan okullara öğrenciler dışında kimse alınmadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, kent merkezindeki bazı okulları ziyaret ederek salgın tedbirlerini denetledi.

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