Okullarda ücretsiz dağıtılmak için günde 3 ton dezenfektan üretiliyor

Muş Özel Bilim ve Teknik Anadolu Lisesindeki kimya bölümü öğretmenleri, kentteki okul ve kamu kurumlarının dezenfektan ihtiyacını karşılamak için günde 3 ton üretim yapmaya başladı.

Devlet desteğiyle organize sanayi bölgesinde 2015 yılında açılan Özel Bilim ve Teknik Anadolu Lisesinin kimya bölümü öğretmenleri, okulların kapanmasıyla birlikte ücretsiz dağıtılmak üzere dezenfektan üretiyor. Özel Bilim ve Teknik Anadolu Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Işık, devlet desteği ile kurdukları okuldaki atölyede görev yapan kimya öğretmenlerinin dünyaya yayılan korona virüse karşı kentteki okul ve talepleri halinde kamu kurumların dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretime başladığını söyledi. Korona virüsten dolayı kimya bölümü öğretmenleri tarafından sıvı sabun, dezenfektan ve kolonya üretimine başlandığını dile getiren Serhat Işık, “Okulumuzda üretilen dezenfektan malzemelerini kentteki tüm okullarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Şu anda günlük 3 ton üretim gerçekleştiriyoruz. Eğitim öğretimin başlaması halinde öğrencilerimizle birlikte günlük 6 ton üretim hedefliyoruz” diye konuştu

Okul Müdürü Özcan Yurtdaş da, yaşanan korona virüs sürecinde dezenfektan üretimi yapmak için tesis kurduklarını belirterek, “Bütün okullar tatildeyken, kimya öğretmenlerimizle beraber günde yaklaşık 3 ton dezenfektan, sıvı sabun ve kolonya üretmeye başladık. Eylül ayında eğitimin başlamasıyla öğrencilerimizle birlikte kentin dezenfektan ihtiyacını karşılamak için günlük 6 ton üretim yapacağız. Burada ürettiğimiz ürünleri kent genelindeki okullarımıza ücretsiz dağıtmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte eğitim öğretim yılı başladığı zaman okulumuzda üretilen dezenfektanlar sayesinde öğrencilerimiz eğitim öğretim yılı içerisinde korona virüse karışı daha sağlıklı bir öğrenim görecekler” ifadelerini kullandı.