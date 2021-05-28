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Eğitim Okullarda telafi eğitimi nasıl yapılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? MEB'den açıklama
Eğitim

Okullarda telafi eğitimi nasıl yapılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? MEB'den açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda telafi eğitimi yapılacağını duyurmuştu. Okullarda telafi eğitimi hakkında detaylar merak ediliyor. 2 Temmmuz'da karnelerin verileceğini bekleyen öğrenci ve veliler telafi eğitimin ne zaman başlayacakğını ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, Okullarda telafi eğitimi nasıl yapılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? İşte MEB'den açıklama...

Yeniakit Publisher
2021-05-28 21:36:00 - 2021-05-28 22:00:36
Okullarda telafi eğitimi nasıl yapılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? MEB'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" mesajını paylaşmıştı.

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan telafi dersleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, “Telafi programımızın ‘yaz dönemi’ kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını ve 3 hafta süreceğini duyurmuştu.

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