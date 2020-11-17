Okullarda son dakika uzaktan eğitim kararı! Uzaktan eğitim ne zamana kadar olacak?
Okullarda son dakika uzaktan eğitim kararı mı alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri açıkladı. Koronavirüs salgını sebebiyle artan vaka ve ölü sayılarının ardından merak edilen okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi soruları yanıt buldu. Peki, Okullarda son dakika açıklanan karar ne?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında yapılan son dakika açıklamasında herkes tarafından merak edilen okullar açılacak mı sorusu yanıt buldu. Başkan Erdoğan açıklamasında; "Ara tatilde olan okullar yıl sonuna kadar online eğitime devam edecek" ifadelerini kullandı.
A Haber canlı yayınına konuk olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu sözleri kullandı:
"Okullarda da yüz yüze eğitim sürecinde kalabalık vakit geçirme olduğu için tehlike söz konusu. Alınacak tedbirlerle salgının hızı kesilirse etkilenme daha kısa sürebilir. Eğitimde de bir miktar etkilenme olabilir."