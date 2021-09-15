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Sağlık Okullarda PCR testi zorunlu mu? Okullarda PCR testi için onay formu doldurulacak mı?
Sağlık

Okullarda PCR testi zorunlu mu? Okullarda PCR testi için onay formu doldurulacak mı?

Kimlere PCR testi zorunlu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, velilerin merakla beklediği ‘Okullarda PCR zorunlu mu?’ sorusuna açıklık getirdi. Peki, okullarda herke PCR testi yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-15 22:44:00 -
Okullarda PCR testi zorunlu mu? Okullarda PCR testi için onay formu doldurulacak mı?

6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitim başladı. Veliler okullarda çocuklara yönelik PCR testi uygulamasının ne zaman nasıl başlayacağını araştırıyor. Peki, okullarda PCR zorunlu olacak mı?

Okullarda PCR testi zorunlu mu? Okullarda PCR testi için onay formu doldurulacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öğrencilere PCR zorunluluğu olmadığını ifade eden Koca, “Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onam formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir. Konu salgın hastalık bile olsa bu böyledir” dedi.

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