Koronavirüs salgını gölgesinde yüz yüze eğitim başladı. Belirtisiz vakaların tespiti için okullarda PCR testi yapılacağı yönündeki açıklamanın ardından veliler kimlere, ne zaman kaç yaşa PCR testi yapılacağını araştırmaya başladı.

Okullarda PCR testi yapılıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Eylül Perşembe günü uygulanana aşı miktarı 100 milyon dozu geçince önemli bir basın toplantısı yaptı. Yerli aşı konusunda da müjde veren Bakan Koca, okullarda rastgele PCR testi yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından ebeveynler ‘PCR çocuklara zorunlu mu?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Bakan Koca, bu sebeple sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve aile onayı olmadan tarama yapılmayacağını belirtti.

Fahrettin Koca paylaşımında, “OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak” dedi.