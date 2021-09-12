Koronavirüs salgını gölgesinde yüz yüze eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 850 bin derslikle eğitimin başladığını 198 sınıfta ise vaka ve yakın temas sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise belirtisiz vakaları tespit etmek için okullarda rastgele PCR testi yapılacağını duyurdu. Aileler ise bu açıklamalarla birlikte “Veli izni olmadan çocuklara PCR mı yapılacak?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Okullarda PCR testi yapılacak mı? Veli izni olmadan öğrencilere test yapılabilecek mi?

Veliler salgın kaygılarıyla çocuklarını okula gönderirken PCR konusunda zorunluluk olup olmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada veli onayı olmadan bir test yapılmayacağını duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak” ifadelerini kullandı.