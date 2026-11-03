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Eğitim Okullarda ortak yazılı dönemi başladı: Bitiş tarihi belli oldu
Eğitim

Okullarda ortak yazılı dönemi başladı: Bitiş tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
Hasan Özaslan Giriş Tarihi:

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Okullarda ortak yazılı dönemi başladı: Bitiş tarihi belli oldu

MEB'in Ortak Yazılı Sınav Sistemi kapsamındaki ilk sınavlar 3 Kasım'da başladı. Ortaokul ve lise kademelerini kapsayan sınavlar 13 Kasım'a kadar sürecek.

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) bu yıl hayata geçirdiği Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin (OYSS) ilk sınavları 3 Kasım'da başladı. Ortaokul ve lise kademelerini kapsayan sınavlar, belirlenen takvim doğrultusunda 13 Kasım'a kadar devam edecek.

OYSS, okullarda yapılan yazılı sınavların hazırlanması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının analiz edilmesi için geliştirilen dijital bir ölçme ve değerlendirme sistemi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda şekillenen ölçme ve değerlendirme yaklaşımı, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerini değil; bilgiyi kullanma, yorumlama, analiz etme ve farklı durumlara aktarabilme becerilerini de ölçmeyi hedefliyor.

Örnek sorularda açık uçlu format ve günlük yaşam senaryoları ön planda

MEB, öğrencilerin yazılılara hazırlık sürecini desteklemek amacıyla örnek sorular yayımladı. Soruları ders ders değerlendiren Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Uğur Okulları Bölüm Başkanlarının değerlendirmelerinde; açık uçlu soru formatlarının, günlük yaşam senaryolarının, görsel ve veri yorumlamanın, bilimsel düşünmenin ve gerekçeli yanıt oluşturmanın farklı derslerde ortak olarak ön plana çıktığı görüldü.

Kurt, MEB'in yayımladığı örnek soruları şu sözlerle değerlendirdi: "Hem ortaokul hem de lise düzeyindeki derslerin örnek yazılı sınav soruları; ezberci ve bilgi odaklı ölçme anlayışının ötesine geçerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, beceri temelli ve süreç odaklı bir ölçme-değerlendirme yaklaşımı sergilemektedir."

Kurt, tüm sınıf seviyelerindeki kazanımları ve gerçek hayat bağlamlarını kapsayacak şekilde yapılandırılan örnek soruların öğrencilere sınavlara hazırlıkta öz değerlendirme imkânı sunduğunu, öğretmenlerin de öğrenme ve ölçme-değerlendirme süreçlerini planlamalarına nitelikli bir rehberlik sağladığını belirtti.

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