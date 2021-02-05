Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime hazır olup olmadığına ilişkin soruya "Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Bütün okullarda dezenfektan ve temizlik malzemeleri depolandığı öğrenildi.

Okullarda müfredat değişecek mi?

Her ülke kendi koşullarına göre karar vermelidir. Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayası kriterlerine bakarak karar vereceğiz.

Bütün derslerimiz için üç TV kanalımız var. Dersler için 10 bin video çekildi. Öğrencilerin tüm faaliyetlerini takip ediyoruz. EBA'ya erişemeyen öğrencileri de sürekli takip ediyoruz. EBA'ya ulaşamayanlara bilgisayar sağlamak görevimiz.

Bir dersi yüz yüze anlatırsanız 40 dakikada zor bitirirsiniz, TV karşısında 10 dakikada bitirebilirsiniz. Uzaktan eğitim için öğretmenlerimiz sürece hazırlandı. Özel eğitimler aldırdık. Hazırladığımız derslerde de, sınavlarda da bunlara dikkat edeceğiz.