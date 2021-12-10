Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Kaçıncı sınıflara maske zorunluluğu olmayacak?
İlkokulda maske takma zorunluluğu olmayacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü açıldı. Okullarda öğretmen ve öğrencilerin maske takması zorunlu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, maske kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, kaçıncı sınıf öğrencilerinin maske takması zorunlu olmayacak?
Koronavirüs salgını sebebiyle okullarda maske takmak zorunlu. Özellikle küçük yaş gruplarda maske takma zorunluluğu öğrencileri bir hayli zorluyor. Peki, maske zorunluluğu bitecek mi?
Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Kaçıncı sınıflara maske zorunluluğu olmayacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Hızlı Antijen Kiti ürettik. Hızlı antijen kiti şu an Sağlık Bakanlığı’nda onay sürecinde. Onay sonrası öğretmenlerimize PCR yaptırmayacağız, hızlı antijen kitini kullanmayı planlıyoruz” dedi.
Bakan Özer, “Güvenli bir ortamı sağladıktan sonra çocuklarımızı maskelerinden yavaş yavaş tedrici olarak kurtaracağız. İlk başlangıcı okul öncesinden başlayacağız” diye konuştu.