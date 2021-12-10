  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Kaçıncı sınıflara maske zorunluluğu olmayacak?
Eğitim

Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Kaçıncı sınıflara maske zorunluluğu olmayacak?

İlkokulda maske takma zorunluluğu olmayacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü açıldı. Okullarda öğretmen ve öğrencilerin maske takması zorunlu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, maske kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, kaçıncı sınıf öğrencilerinin maske takması zorunlu olmayacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:52:00 -
Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Kaçıncı sınıflara maske zorunluluğu olmayacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle okullarda maske takmak zorunlu. Özellikle küçük yaş gruplarda maske takma zorunluluğu öğrencileri bir hayli zorluyor. Peki, maske zorunluluğu bitecek mi?

Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Kaçıncı sınıflara maske zorunluluğu olmayacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Hızlı Antijen Kiti ürettik. Hızlı antijen kiti şu an Sağlık Bakanlığı’nda onay sürecinde. Onay sonrası öğretmenlerimize PCR yaptırmayacağız, hızlı antijen kitini kullanmayı planlıyoruz” dedi.

Bakan Özer, “Güvenli bir ortamı sağladıktan sonra çocuklarımızı maskelerinden yavaş yavaş tedrici olarak kurtaracağız. İlk başlangıcı okul öncesinden başlayacağız” diye konuştu.

Hızlı antijen testi ne? Hızlı antijen testi nasıl yapılıyor?
Hızlı antijen testi ne? Hızlı antijen testi nasıl yapılıyor?

Sağlık

Hızlı antijen testi ne? Hızlı antijen testi nasıl yapılıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı patlattı! Tarih verip bu rakamı ilk kez söyledi
Ekonomi

Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı patlattı! Tarih verip bu rakamı ilk kez söyledi

Stratejist yazar Haluk Özdil, "15 Aralık’tan sonra 800’ü geçen altının 1000 lira bandına doğru gideceğini düşünüyorum." dedi...
Analistler altın yatırımcılarını uyardı: Hazırlıklarınızı buna göre yapın!
Ekonomi

Analistler altın yatırımcılarını uyardı: Hazırlıklarınızı buna göre yapın!

Altın yatırımcıları ABD enflasyon verilerini merakla bekliyor. Altın fiyatları, doların güçlenmesinin ardından düşüşe geçmişti. Analistler, ..
CHP'li İBB'nin beceriksizliğine Can Ataklı bile isyan etti!
Medya

CHP'li İBB'nin beceriksizliğine Can Ataklı bile isyan etti!

CHP'li İBB'nin ulaşımda yaşattığı sorun vatandaşları bezdirirken sonunda CHP yandaşı Can Ataklı da dayanamadı. İstanbul'da metro ve yollarda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay