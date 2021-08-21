Okulların açılmasına kısa bir zaman kaldı. Veliler çocuklarının sağlıkları için okullarda alınacak tedbirleri araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullarda maske takmak zorunlu mu?

Okullarda maske takmak zorunlu olacak mı? Öğrencilerin öğretmenlerin maske takması zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin yol haritasının açıklanmasının ardından birim amirleri ve il milli eğitim müdürleriyle toplantı yaptı.

Bakan Özer, “Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız okula maske takarak gelecekler. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak” ifadelerini kullandı.