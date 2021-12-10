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Eğitim Okullarda maske takılması kalktı mı?
Eğitim

Okullarda maske takılması kalktı mı?

Okullarda maske zorunluğunu bitti mi? Okulda maske takmak yok mu? soruları milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda maskenin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin konuştu. Peki hangi sınıflarda maske kalkacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 12:02:00 - 2021-12-10 12:02:49
Okullarda maske takılması kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen kit ile maske uygulaması kalkacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Serik'te Kadriye İlkokulu'nun kütüphanesinin açılışına katıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Öze, "Güvenli bir ortamı sağladıktan sonra çocuklarımızı maskelerinden yavaş yavaş tedrici olarak kurtaracağız.

Hangi sınıflarda maske kalkacak?

İlk başlangıcı okul öncesinden başlayacağız" dedi. Bakan Özer Bilim Kurulu'nun onayını aldıktan ve testin yaygınlaşmasından sonra okul öncesinden başlayarak ilkokul 1, 2, 3 diye yavaş yavaş zorunlu maske uygulamasının kaldırılması hazırlığı yapacaklarını söyledi.

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