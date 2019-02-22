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Okullarda keşfedilen 2 öğrenci profesyonel futbolculuğuna ilk adımını attı

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akhisar Yıldırım Spor işbirliği ile Akhisar’daki okullardan keşfedilen futbola yatkın çocukların sayısı artmaya devam ediyor.

22 Şubat 2019 Cuma 17:04
Okullarda keşfedilen 2 öğrenci profesyonel futbolculuğuna ilk adımını attı

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akhisar Yıldırım Spor işbirliği ile Akhisar’daki okullardan keşfedilen futbola yatkın çocukların sayısı artmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organize ettiği program çerçevesinde okullarda yapılan taramalar sonucu 2 sporcu daha profesyonel hayata ’Merhaba’ dedi.


Konu hakkında bilgi veren Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, “Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’ün destekleriyle kurumumuzun futbol antrenörü Volkan Gemici ve Akhisar Yıldırım Spor Teknik Sorumlusu Bülent Açıkgöz’ün antrene ettiği 2006 doğumlu Ergün Kozu ve 2007 doğumlu Aras Alkan’ı ilçemizin profesyonel takımı ve Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisarspor’a kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ayrıca Akhisar Yıldırım Spor U-19 takımı kalecisi Görkem Özdemir Bal Ligi takımlarından Denizli Tavas Birlik Spor’a transfer olması bizleri gururlandırmıştır. Emeği geçen Yıldırım Spor Kulübüne, Yıldırım Spor Teknik Sorumlusu Bülent Açıkgöz’e ve kurumumuzun futbol antrenörü Volkan Gemici’ye teşekkür ederiz." dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:04
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