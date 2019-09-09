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Okullarda ilk ders zili çaldı

18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ders başı yaptı- Öğrencilere 146 milyon ücretsiz ders kitabı dağıtıldı- Bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatillerden ilki 18-22 Kasım 2019, ikincisi 6-10 Nisan 2020'de yapılacak- 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından 3 Şubat'ta başlayacak ikinci dönem 19 Haziran'da sona erecek

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:32
Okullarda ilk ders zili çaldı

ANKARA (AA) - Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde ögrenciler, ücretsiz ders kitaplarını sıralarında hazır buldu. Öğrencilere 2003-2004 eğitim öğretim döneminden itibaren ücretsiz verilmeye başlanan ders kitaplarının dağıtımında bu yıl "sıfır atık" farkındalığını artırmak için plastik poşetler kullanılmadı. Bu yıl uygulama kapsamında 146 milyon ders kitabı ücretsiz dağıtıldı.

Öğrenci ve öğretmenlerin, kitapların dijital halinin bulunduğu Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) ders alanına kolay erişim sağlaması için, ders kitaplarının arka kapaklarına kare kod eklendi.

Öğrenci ve öğretmenler, mobil cihazlarındaki okuyuculara bu kodu okuttuklarında EBA mobil uygulamasına yönlendirilerek, ilgili ders alanına doğrudan erişecek.

- Birinci dönem 17 Ocak 2020'de sona erecek

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, ikinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

- Destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019 döneminde alınacak.

Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019'da başlayacak ve 7 Haziran 2020'de tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:32
  1. yeni eğitim öğretim yılı

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