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Eğitim Okullarda hangi dersler yüz yüze olacak? Yüz yüze eğitim ders programı ders saatleri
Eğitim

Okullarda hangi dersler yüz yüze olacak? Yüz yüze eğitim ders programı ders saatleri

Yüz yüze eğitimde hangi dersler yüz yüze olacak? Yüz yüze eğitimde kaç ders olacak? Haftada kaç gün okula gidilecek? soruları 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak olan ilkokul öğrencileri ile 8 ile 12'nci sınıflarda okuyan öğrenciler tarafından merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yaptı. Peki okullarda hangi dersler yüz yüze olacak? Yüz yüze eğitim ders programı ders saatleri açıklandı mı? Ortaokullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Liseler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? İşte MEB yüz yüze eğitim son dakika açıklamaları.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 08:54:00 -
Okullarda hangi dersler yüz yüze olacak? Yüz yüze eğitim ders programı ders saatleri

Yarıyıl tatilinden sonra Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Kabine toplantısında 15 Şubat itibariyle köy okullarının yüz yüze eğitime başlanmasına karar verilmişti. 15 Şubat’tan itibaren köy okulları yüz yüze eğitime devam ederken, 1 Mart itibariyle de ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar için okullarda ders zili çalacak. Yüz yüze eğitimde geri sayım başladı. Köy okullarının ardından ilkokulların tamamı ve 8 ile 12'nci sınıflar da 1 Mart'tan itibaren okullarına kavuşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada "inşaAllah en kısa sürede öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi buluşturacağız" dedi.

yüz yüze eğitim

Okullarda hangi dersler yüz yüze olacak?

İlkokullarda öğrencilere Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce dersleri yüz yüze anlatılacak. Sabah’ta yer alan habere göre, bu derslere ek olarak 4'üncü sınıflar ayrıca haftada 2 saat din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de görecek. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi dersler ise uzaktan eğitimle verilmeye devam edecek. Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine ise yüz yüze eğitimde yine LGS'deki konuların ağırlıklı olduğu dersler verilecek. Fen bilgisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce dersleri yüz yüze eğitimle alınacak. 12'nci sınıflarda ise ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık için olan dersler var.

Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?

İlkokullar haftada 2 gün okula gidecek. 8 ile 12'nci sınıflarda ise yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

meb yüz yüze eğitim

Ortaokullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Liseler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime ne zaman geçileceğini merak ederken lise 9, 10 ve 11'inci sınıflar uzaktan eğitime devam edecek.

Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek?

okulların tüm kademelerde, 5 gün, yani tam zamanlı açılıp açılmayacağına valiler karar verebilecek. İllerde vakaların seyrine göre yüz yüze eğitime her kademede valilikler tarafından alınacak kararla başlanabilecek.

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