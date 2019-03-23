Okullarda ders saatleri azalacak mı 2019 MEB son dakika ders saatleri lise

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ders saatleri 2019'da kısalacak mı? MEB son dakika ders saatleri azalacak mı? sorusunu hem öğrenciler hem de veliler tarafınan merak edilmekteydi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sistemindeki değişikliklere dair açıklamalarda bulundu. 2019 yılında ders saatleri kısalacak mı? Ders saatleri ne zaman azalacak? İşte MEB Ziya Selçuk’un okullarda ders saatlerinin azaltılıp azaltılmayacağına ilişkin son dakika açıklaması…

2019’da ders saatleri kısalacak mı? Ders saatleri ne zaman kısalacak? Eğitim öğretim döneminde ders saatleri azalacak mı sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında eğitim sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Mart ayında okullardaki ders sayılarıyla ilgili program açıklanacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yarı yarıya bir azalma olabilir." demişti. Peki 2019’da ders saatleri azalacak mı? İşte merak edilen detaylar.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sistemindeki değişikliklere dair yeni açıklamalarda bulundu. Selçuk'un açıklamalarının satır başları şöyle: "(Okul Profili Değerlendirme Çalışması) Okula 'Sen şu ölçütlerde çok iyisin, şu ölçütlerde de daha geridesin. Bunu düzeltebilmen için sana bir yıllık yol haritası veriyoruz' diyeceğiz. Her okul yol haritasına göre gelişme planını takip edecek. Bir yılın sonunda da hangi okul başarmış hangisi başaramamış bakacağız ve duruma göre önlemlerimizi alacağız. Ortaöğretimde ders sayılarının azaltılması) Bu, sadece ders sayılarıyla ilgili değil, ortaöğretimin yeniden yapılandırılması ve ortaöğretimde kalitenin yükseltilmesiyle ilgili bir çalışma. Çalışmayı birkaç hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Fakat genel ilke olarak hiçbir öğretmenimizin açıkta kalması ya da norm kadro sorunu yaşaması, belirli birtakım gerekçeler nedeniyle öğretmenlerimizin derslerinin ellerinden alınması asla söz konusu olmayacak. Eğitim sisteminde bir şeyi yeşertme talebimiz var, bu mutfaktan, sahadan olacak. Öğretmenlerimizin gönülden katılımıyla, desteğiyle, okul müdürlerimizin liderliğiyle başaracağız."

Ders saatleri kısalacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığın yayımladığı 2023 Eğitim Vizyonu tanıtım dosyasındaki bilgilere göre ders saatleri azaltılacak. İşte, ortaöğretim öğrencilerini bekleyen ilk değişiklikler;

1-) Ortaöğretimde zorunlu ders saatleri azaltılacaktır.

2-) Haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacak ve dersler yükseköğretimle uyumlu hâle getirilecektir. Ortaöğretimdeki alan derslerinin haftalık ders çizelgesindeki yeri ve ağırlıkları yeniden tasarlanacaktır. İlgili değişikliklerin oluşturacağı derslik, norm kadro ve benzeri konulardaki riskler proje dahilinde yapılandırılacaktır.

3-) Alan seçimi 9. sınıfta yapılacaktır.

4-) 12. Sınıf pilot bölgelerden başlamak üzere yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlenecektir.

5-) Ortaöğretimde, çocukların ortaokulda netleştirilen yönelim ve tercihlerine göre öğrencilere alanlar arası yatay geçiş imkânı sağlanacaktır.

6-) Ortaöğretimde çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre seçmeli ders yapısı oluşturulacaktır.

7-) İş ve bilişim dünyasına ilişkin, isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika beceri eğitim paketleri sunulacaktır.