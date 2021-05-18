Tam kapanmanın ardından okul öncesi, 8. ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitim başlandı. Diğer kademelerde ise 1 Haziran’dan sonra yüz yüze eğitimin başlaması bekleniyor. Bu sebeple okullarda çalışanlar kendilerine aşı yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, okul çalışanları aşı randevusu alabiliyor mu?

Okullarda çalışanlar aşı olabilecek mi? Okul çalışanları aşı randevusu nereden alınıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için Kovid-19 aşısı randevularının açıldığını bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.