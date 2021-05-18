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Eğitim Okullarda çalışanlar aşı olabilecek mi? Okul çalışanları aşı randevusu nereden alınıyor?
Eğitim

Okullarda çalışanlar aşı olabilecek mi? Okul çalışanları aşı randevusu nereden alınıyor?

Okul çalışanları ne zaman aşı olabilecek? Koronavirüs salgını sebebiyle aşılama çalışmaları devam ediyor. Okullarda çalışanlar kendilerine öncelikli aşı hakkın tanınıp tanınmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Peki, okul çalışanları ne zaman aşı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 19:29:00 -
Okullarda çalışanlar aşı olabilecek mi? Okul çalışanları aşı randevusu nereden alınıyor?

Tam kapanmanın ardından okul öncesi, 8. ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitim başlandı. Diğer kademelerde ise 1 Haziran’dan sonra yüz yüze eğitimin başlaması bekleniyor. Bu sebeple okullarda çalışanlar kendilerine aşı yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, okul çalışanları aşı randevusu alabiliyor mu?

Okullarda çalışanlar aşı olabilecek mi? Okul çalışanları aşı randevusu nereden alınıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için Kovid-19 aşısı randevularının açıldığını bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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30 yaş 40 yaş ne zaman aşı olacak? Aşı sırası ne zaman 20 yaşa iner?

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