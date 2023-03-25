Okullarda ara tatil olacak mı? O gelişme tüm Türkiye'ye duyuruldu

Deprem bölgesinde bir yandan okullar açılıp eğitim yaşamı yavaş yavaş normale döndürülmeye çalışılırken ara tatilin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.

Konuyu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e soran Hürriyet gazetesi yazarı Nuran Çakmakçı, "Bakan Özer, ara tatilin yapılacağını, şu anda bunun kaldırılmasının gündemde olmadığını hatta öğretmenlerin de ara tatilde idari izinli sayılacağını açıkladı" dedi.

Çakmakçı, özetle şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde bir yandan okullar açılıp eğitim yaşamı yavaş yavaş normale döndürülmeye çalışılırken ara tatilin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Bakan Özer’e bu durumu sordum. Ara tatilin nisanda yapılacağını, hatta öğretmenlerin de tatilde idari izinli sayılacağını açıkladı.

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Kahramanmaraş depremi sonrası ikinci dönemde okulların açılması ertelenmişti. Depremin etkilediği 10 il de dahil olmak üzere tüm ülkede iki hafta okullar tatil edilmiş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki illerde okulların kademeli olarak açılacağını açıklamıştı. Bakan Özer, son olarak yaptığı açıklamada da, “27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki dört ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz” diyerek şunları söylemişti:

3 AŞAMALI EĞİTİM PLANI

“Çadırlarda, konteynerlerde ve prefabrik okullarda öğrencilerimizi öğretmenleriyle buluşturduk ve ilk etapta çocuklarımızın depremin olumsuz etkilerini, bu travmayı sağlıklı bir şekilde atlatmaları için gece gündüz demeden bütün arkadaşlarımızla sahada çalıştık. Bilindiği gibi afetin yaşandığı on ilde eğitim öğretim süreçlerini üç aşamada planladık. Birinci kategoride yer alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 1 Mart; ikinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de 13 Mart’ta eğitim öğretimi başlattık. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da ise eğitim öğretim 27 Mart tarihi itibarıyla kademeli olarak başlayacak.”

TATİLDEN VAZGEÇMİYORUZ

Bölgede bir yandan okullar açılıp eğitim yaşamı yavaş yavaş normale döndürülmeye çalışılırken öğrenci ve veliler ise ara tatilin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi nedeniyle 17-24 Nisan arasındaki ikinci ara tatilin olup olmayacağı merak ediliyordu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e bu durumu sordum. Bakan Özer, ara tatilin yapılacağını, şu anda bunun kaldırılmasının gündemde olmadığını hatta öğretmenlerin de ara tatilde idari izinli sayılacağını açıkladı. (...)"