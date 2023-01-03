Okullarda akran zorbalığına geçit yok

Bakanlık, her kademedeki öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla çok yönlü faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla birlikte okullarda tüm kademelerde “akran zorbalığı”, “siber zorbalık”, “psikolojik sağlamlık” gibi konuları içeren yeni rehberlik eğitim programları hazırlanarak uygulamaya konuldu.

Akran zorbalığı yapan disipline

Bakanlık 15 Kasım 2022’de yaptığı yönetmelik değişikliği ile liselerde “siber zorbalık” ve “akran zorbalığı”nı disiplin işlemleri arasına aldı. Bu fiil, yeni düzenlemede, “bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine, kişilere ve kurumlara zarar vermek” ile “tekrarlayan çeşitli davranışlarıyla başka bir öğrencinin, sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde akran zorbalığı yapmak” şeklinde anlatıldı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce ise aralarında akran zorbalığı ve psikolojik sağlamlık gibi konuların bulunduğu alanlarda, sınıf rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi için okullara yazı gönderildi. Yazıda, rehberlik faaliyetlerinin 15 Ocak 2023’e kadar tamamlanması istendi.