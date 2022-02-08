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Gündem Okullara kar tatili
Gündem

Okullara kar tatili

Türkiye genelinde yarıyıl tatilinin bitmesi ile birlikte öğrenciler ders başı yaptı. Yoğun kar yağışının etkisi altında olan Tunceli'de ise okullar tatil edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 16:43:00 -
Okullara kar tatili

Türkiye genelinde yarıyıl tatilinin bitmesi ile birlikte öğrenciler ders başı yaptı. Yoğun kar yağışının etkisi altında olan Tunceli'de ise okullar tatil edildi.

Meteoroloji'nin günler önce duyurduğu şiddetli kar yağışı yurtta bazı bölgelerde etkili olmaya başladı. Tunceli'de kar yağışının etkisi ile okullar tatil edildi.

Tunceli’de kar yağışı ve buzlanma nedeni ile merkezdeki okulların bugün öğleden sonrası için tatil edildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle risk durumlarına karşı il merkezindeki okulların bugün öğleden sonrası için tatil edildiği belirtildi.

 

 

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